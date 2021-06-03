На ПМЭФ принято решение о строительстве комплексов по откорму скота в Башкирии

3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) подписано Соглашение о намерениях сотрудничества между Правительством Республики Башкортостан и ООО «Мясной союз башкирских производителей». Документ подписали Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров и генеральный директор «Мясной союз башкирских производителей» Олег Авласевич.
- Республика по итогам 2020 года стала российским лидером по производству говядины - 174,7 тыс. тонн, - сказал Андрей Назаров. - Всего в республике произвели 427 тыс. тонн скота и птицы на убой, это 105,9% к уровню 2019 года. При этом перед нами стоит задача увеличить производство мяса до 500 тысяч тонн к 2024 году за счет реализации новых инвестиционных проектов. Одним из таких является создание комплекса по откорму скота. Реализовать мы его планируем в рамках создаваемого агрохолдинга, в который входят компании «Мелеузовский мясокомбинат» и «Мясной Союз Башкирских производителей».
«Мелеузовский мясокомбинат» - предприятие по убою скота и производству охлажденного и замороженного мяса говядины, полуфабрикатов и субпродуктов. Его мощности позволяют производить до 6 тыс. тонн мяса и 2,1 тыс. тонн субпродуктов. В целях обеспечения завода собственным сырьем, принято решение о строительстве компанией «Мясной Союз Башкирских производителей» откормочной площадки с общим поголовьем крупного рогатого скота на 20 тысяч голов, в том числе на первом этапе - на 3000 голов.
Инвестор уже вложил 200 млн рублей в создание животноводческой фермы в Куюргазинском районе республики для «Мелеузовского мясокомбината». Средства он направил на ремонт приобретенных площадок, покупку крупного рогатого скота, сельхозтехники и строительство нового зерносклада. Сегодня поголовье холдинга составляет 1,9 тыс. голов КРС. К 2023 году компания планирует увеличить его до 5 тыс. голов. Для этого в 2021 и 2022 годах запланировано строительство фидлотов. Всего на первом этапе планируется инвестировать в проект 433,5 млн рублей.
На втором этапе инвестор намерен построить животноводческий комплекс по разведению и откорму КРС мясного направления в Федоровском районе. Для этого в муниципалитете зарегистрировали ООО «Агрохолдинг «Башкирский лимузин». Здесь будут содержать 15 тыс. голов. Инвестиции на этом этапе оцениваются в 1,23 млрд рублей.
В итоге в реализацию двух этапов проекта будет вложено 1,67 млрд рублей. Запланировано создать 130 рабочих мест. Таким образом, поголовье КРС в компании вырастет до 20 тыс. голов. Новый холдинг, сможет закрыть до половины потребности в сырье «Мелеузовского мясокомбината».
- Несмотря на хорошие объемы производства говядины в республике, мяса хорошего качества, получаемого от скота именно мясных пород, у нас ещё недостаточно, - сказал вице-премьер РБ - министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. – Новый инвестпроект компании «Мясной союз башкирских производителей» позволит нам серьезно продвинуться в решении этой задачи.