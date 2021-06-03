На ПМЭФ принято решение о строительстве комплексов по откорму скота в Башкирии

- Республика по итогам 2020 года стала российским лидером по производству говядины - 174,7 тыс. тонн, - сказал Андрей Назаров. - Всего в республике произвели 427 тыс. тонн скота и птицы на убой, это 105,9% к уровню 2019 года. При этом перед нами стоит задача увеличить производство мяса до 500 тысяч тонн к 2024 году за счет реализации новых инвестиционных проектов. Одним из таких является создание комплекса по откорму скота. Реализовать мы его планируем в рамках создаваемого агрохолдинга, в который входят компании «Мелеузовский мясокомбинат» и «Мясной Союз Башкирских производителей».