«Это семейные отношения»: владелец «Lasselsberger GmbH» о сотрудничестве с Башкирией

В России проходит Петербургский международный экономический форум. Активное участие в мероприятии принимает и делегация из Башкирии под руководством Радия Хабирова. Республика планирует подписать около 20 соглашений, которые направлены на развитие экономики Башкирии. При этом самое крупное из них подписано сегодня, 3 июня.

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Также прошла встреча Главы Башкирии с владельцем компании «Lasselsberger GmbH» Йозефом Ласселсбергером, который отметил, что для него отношения с Башкирией уже как семейные, и ведение бизнеса на территории республики максимально комфортное и спокойное.

Республика Башкортостан очень дружелюбная и открытая для инвестиций. Поэтому 15 лет назад мы решили запуститься с первым проектом. По новому соглашению — это поможет нам расширить бизнес. Это выгодно для нас, для Башкирии появится более 270 новых рабочих мест. Мы очень счастливы. Потому что для нас это как семейные отношения. Потому что даже если возникают какие-то проблемы, мы знаем кому позвонить и как решить.

Йозеф Ласселсбергер, владелец компании «Lasselsberger GmbH» 

Справка: Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – главное международное экономическое мероприятие года в России, проводимое традиционно летом в Санкт-Петербурге для обсуждения актуальных вопросов развития российской и мировой экономики и широкого круга международных проблем.

Форум проводится с 1997 года, начиная с 2005 года – под патронатом Президента Российской Федерации, и ежегодно собирает более 5000 российских и зарубежных участников, в числе которых – главы государств и правительств, министры, политики, парламентские лидеры, руководители международных организаций, «капитаны» мирового бизнеса, главы российских регионов, ведущие представители научно-академических кругов, СМИ, гражданского общества, авторитетные фигуры из различных сфер жизни.

Центральными темами Форума являются обсуждение путей экономического развития России и стран СНГ, их участие в мировых интеграционных процессах. На площадке ПМЭФ обсуждаются наиболее острые и актуальные проблемы глобальной и российской экономики, в том числе перспективы мирового экономического роста в условиях глобализации, проведение социальных и экономических реформ, вопросы инновационно-технологического развития, отраслевые и региональные экономические проблемы, международное и региональное сотрудничество. На заседаниях Форума представляются инвестиционные возможности федеральных округов Российской Федерации и государств-участников СНГ.

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