«Это семейные отношения»: владелец «Lasselsberger GmbH» о сотрудничестве с Башкирией

Республика Башкортостан очень дружелюбная и открытая для инвестиций. Поэтому 15 лет назад мы решили запуститься с первым проектом. По новому соглашению — это поможет нам расширить бизнес. Это выгодно для нас, для Башкирии появится более 270 новых рабочих мест. Мы очень счастливы. Потому что для нас это как семейные отношения. Потому что даже если возникают какие-то проблемы, мы знаем кому позвонить и как решить.

Йозеф Ласселсбергер, владелец компании «Lasselsberger GmbH»