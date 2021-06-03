Башкирия и «Роскосмос» подписали соглашение о сотрудничестве

Из Уфы в Тель-Авив будет открыт прямой авиарейс, а рядом с Республиканской детской клинической больницей планируют построить социальную гостиницу для родителей. Такие договоренности были достигнуты в начале второго дня работы Петербургского международного экономического форума.

Глава Башкортостана Радий Хабиров провел переговоры зарубежными партнерами из Израиля и Бахрейна, в том числе в зале Шульган-таш состоялась встреча с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество региона и госкорпорации. Соглашение о партнерстве было подписано на стенде Башкортостана.

Мы этим соглашением переходим в режим работы постоянно действующих комиссий. На этих рабочих группах по аналогии с «Ростехом», «Башнефтью», «Газпромом» мы решаем практически все вопросы, которые возникают в ходе работы.

Более 1 миллиарда 600 миллионов рублей вложит в реализацию нового проекта «Мясной союз башкирских производителей». Соответствующий документ подписали премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров и гендиректор компании Олег Авласевич. Инвестор уже вложил 200 миллионов рублей на строительство животноводческой фермы в Куюргазинском районе. На сегодня поголовье крупнорогатого скота составляет почти две тысячи коров. К 2023 году их число планируется довести до пяти тысяч. Для этого инвесторы построят современные фидлоты. Также новый животноводческий комплекс по разведению КРС мясного направления возведут в Федоровском районе. Он будет рассчитан на 15 тысяч голов.