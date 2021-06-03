Передвижной медицинский пункт «Диамобиль» прибыл в Уфу

Специалисты Института диабета изучат ситуацию с сахарным диабетом в регионе.
Первая остановка «Диамобиля» – столица республики. Здесь пациенты с сахарным диабетом смогут пройти обследование у высококвалифицированных специалистов.
Для успешной борьбы с диабетом необходимо объединение усилий государственных органов, медицинского и научного сообществ, а также социально ответственного бизнеса. Своевременные исследования помогут избежать осложнений заболевания. Еще век назад этот диагноз был приговором. Открытие инсулина все изменило.
Далее мобильный центр «Диамобиль» с бригадой специалистов отправится в Стерлитамак и Сибай. До 18 июня обследование пройдут 450 человек.