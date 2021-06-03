«За это огромное спасибо»: Александр Карелин о вкладе Башкирии в развитие спорта

Со 2 по 5 июня в России проходит Петербургский международный экономический форум, активное участие в котором принимает и делегация из Башкирии под руководством Радия Хабирова.

Фото №1 - «За это огромное спасибо»: Александр Карелин о вкладе Башкирии в развитие спорта

В Башкирии большое внимание уделяется развитию спорта. Повышенное внимание  национальной борьбе, греко-римской борьбе и другим видам спорта позитивно оценил спортсмен и депутат Александр Карелин, который отметил, что Башкирия с особым гостеприимством и старанием проводит сборы и соревнования. А высокий уровень спортивной вовлеченности благоприятно влияет на подрастающие умы.

Сначала это труднопонимаемая история с организованным досугом, с занятым досугом. А там, где занятой досуг, там отсутствие праздности и, собственно, нет шанса влезть в притворные, ненужные, дурные истории. Спорт дает самую главную возможность — научиться быть сильным и научиться уважать тех, кто занимается хорошим делом, научиться ценить и выражать благостность учителю, то есть тренеру. В прошлом тяжелейшем году из-за санитарных ограничений у нас календарь выгорел весь. И только благодаря поддержке Радия Фаритовича, благодаря гостеприимству республиканской столицы мы смогли провести командный кубок. И это дало основному составу то, что ему категорически не хватаете. Понятно, что пришлось потрать дополнительные усилия республики, но мы благодарны. Шикарная федеральная программа школа борьбы, которая в Башкирии имеет отличное распространение. Я бы даже сказал, стандарт задали в республике, и за это тоже отдельное спасибо.

Александр Карелин

Справка: Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – главное международное экономическое мероприятие года в России, проводимое традиционно летом в Санкт-Петербурге для обсуждения актуальных вопросов развития российской и мировой экономики и широкого круга международных проблем.

Форум проводится с 1997 года, начиная с 2005 года – под патронатом Президента Российской Федерации, и ежегодно собирает более 5000 российских и зарубежных участников, в числе которых – главы государств и правительств, министры, политики, парламентские лидеры, руководители международных организаций, «капитаны» мирового бизнеса, главы российских регионов, ведущие представители научно-академических кругов, СМИ, гражданского общества, авторитетные фигуры из различных сфер жизни.

Центральными темами Форума являются обсуждение путей экономического развития России и стран СНГ, их участие в мировых интеграционных процессах. На площадке ПМЭФ обсуждаются наиболее острые и актуальные проблемы глобальной и российской экономики, в том числе перспективы мирового экономического роста в условиях глобализации, проведение социальных и экономических реформ, вопросы инновационно-технологического развития, отраслевые и региональные экономические проблемы, международное и региональное сотрудничество. На заседаниях Форума представляются инвестиционные возможности федеральных округов Российской Федерации и государств-участников СНГ.

Фото: ТАСС. 

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