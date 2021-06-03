«За это огромное спасибо»: Александр Карелин о вкладе Башкирии в развитие спорта

Сначала это труднопонимаемая история с организованным досугом, с занятым досугом. А там, где занятой досуг, там отсутствие праздности и, собственно, нет шанса влезть в притворные, ненужные, дурные истории. Спорт дает самую главную возможность — научиться быть сильным и научиться уважать тех, кто занимается хорошим делом, научиться ценить и выражать благостность учителю, то есть тренеру. В прошлом тяжелейшем году из-за санитарных ограничений у нас календарь выгорел весь. И только благодаря поддержке Радия Фаритовича, благодаря гостеприимству республиканской столицы мы смогли провести командный кубок. И это дало основному составу то, что ему категорически не хватаете. Понятно, что пришлось потрать дополнительные усилия республики, но мы благодарны. Шикарная федеральная программа школа борьбы, которая в Башкирии имеет отличное распространение. Я бы даже сказал, стандарт задали в республике, и за это тоже отдельное спасибо.

Александр Карелин