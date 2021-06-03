Башкирские рапиристы улетели на сборы в Сочи

Это едва ли не самое важное мероприятие сразу для двух воспитанников уфимской школы фехтования. Речь идет об олимпийском чемпионе Тимуре Сафине и Анастасии Ивановой. В Сочи ребятам предстоит побороться за путевку на Игры в Токио.

Обычный зал спортшколы по фехтованию, где рядом с начинающими ребятами готовятся олимпионики. О прошлых победах рапиристов напоминают только скромные баннеры. Хотелось бы, чтобы после нынешнего августа появились новые. Но за это еще придется побороться.

Анастасия Иванова усиленно тренируется. После перенесенного заболевания кроноавирусной инфекцией полноценно заниматься начала только с весны. Поэтому и сохранить место в сборной не получилось.

В основной состав сборной вошли лидер мирового и российского рейтинга Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и уфимка Аделина Загидуллина. Кто четвертый поедет в Токио – определится на сборах в Сочи. Насте Ивановой предстоит побороться с Мартой Мартьяновой из Казани. Равно как и победителю и бронзовому призеру Олимпиады Тимуру Сафину.

Камеры не сторонится, но от интервью отказывается. Слишком туманно будущее, которое должно решиться в Сочи в этом месяце. Тимуру Сафину предстоит побороться с олимпийским чемпионом Алексеем Черемисиным за путевку на Игры.

А пока в состав вошли братья Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников.

В этом сезоне Тимуру Сафину не повезло, когда не удалось выехать на единственные международные соревнования в Катар.

У Аделины Загидуллиной получилось справиться с преследовавшими почти весь сезон травмами. Она успешно выступила на состязаниях в Катаре, где уступила за вход в четверку сильнейших только коллеге по сборной Инне Дериглазовой. Лира Грушина, заслуженный тренер России по фехтованию на рапирах

Мы соскучились по таким соревнованиям. Аделина Загидуллина, кандидат на участие в Олимпийских играх 2021 Г.