Житель Башкирии серьёзно пострадал во время приготовления шашлыка

30 мая в больницу Стерлитамака обратился местный житель. 41-летнего мужчину доставили в приёмное отделение с термическими ожогами.
Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, мужчина получил травмы при неосторожном обращении с огнем при розжиге мангала. Горожанин пытался приготовить шашлык, но оказался в больнице.
Врачи диагностировали несчастному ожоги внутренней поверхности бедра, левой кисти и промежности I-II степени на площади 10-13%. Мужчине оказывается необходимая медицинская помощь в ожоговом отделении.