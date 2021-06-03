Житель Башкирии серьёзно пострадал во время приготовления шашлыка

30 мая в больницу Стерлитамака обратился местный житель. 41-летнего мужчину доставили в приёмное отделение с термическими ожогами.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, мужчина получил травмы при неосторожном обращении с огнем при розжиге мангала. Горожанин пытался приготовить шашлык, но оказался в больнице.