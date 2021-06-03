В Уфе прошла ярмарка вакансий для молодежи

Найти работу сразу после окончания учебы. В центре занятости населения Уфы прошла ярмарка вакансий для молодежи. Не только недавние выпускники и студенты могли подобрать себя подходящую работу. Пригласили всех, кто имеет высшее или среднее профессиональное образование и кому от 18 до 35 лет.

Ярмарка вакансий – это, прежде всего, место встречи работодателей и соискателей. Однако участники сегодняшнего мероприятия смогли воспользоваться всем спектром услуг, предоставляемых центром занятости. К примеру, пройти компьютерную диагностику профессиональных наклонностей, получить консультацию по профориентации и стажировке, а также правовым вопросам.

Фото №1 - В Уфе прошла ярмарка вакансий для молодежи

Сегодня на ярмарке участвуют работодатели Уфы, предлагают свои рабочие места в различных сферах экономики. Это и строительство, и здравоохранение, образование и питание.

Гульнара Миргаязова, начальник отдела Центра занятости населения г. Уфы
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