В Уфе прошла ярмарка вакансий для молодежи

Найти работу сразу после окончания учебы. В центре занятости населения Уфы прошла ярмарка вакансий для молодежи. Не только недавние выпускники и студенты могли подобрать себя подходящую работу. Пригласили всех, кто имеет высшее или среднее профессиональное образование и кому от 18 до 35 лет.