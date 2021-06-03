В Уфе прошла ярмарка вакансий для молодежи

Найти работу сразу после окончания учебы. В центре занятости населения Уфы прошла ярмарка вакансий для молодежи. Не только недавние выпускники и студенты могли подобрать себя подходящую работу. Пригласили всех, кто имеет высшее или среднее профессиональное образование и кому от 18 до 35 лет.
Ярмарка вакансий – это, прежде всего, место встречи работодателей и соискателей. Однако участники сегодняшнего мероприятия смогли воспользоваться всем спектром услуг, предоставляемых центром занятости. К примеру, пройти компьютерную диагностику профессиональных наклонностей, получить консультацию по профориентации и стажировке, а также правовым вопросам.