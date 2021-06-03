Под Уфой прошли военные сборы для десятиклассников

В течение четырех дней возле деревни Кумлекуль Уфимского района в пионерском лагере «Росинка» школьники отрабатывали навыки, полученные на уроках ОБЖ. Это порядка 120 учащихся из школ Орджоникидзевского района Уфы.

Сегодня участники сборов показали гостям тактическую игру – действия в наступлении и в обороне, с выносом раненных с поля боя. В программу военных сборов входила тактическая, физическая и огневая подготовка.

Программа включает в себя 35 часов занятий – семь часов занятий в день, у нас здесь в лагере четыре часа занятий до обеда, три часа после.  

Сергей Черапанов, организатор военных сборов

Я научился строевой подготовке. Я узнал, на что я вообще в принципе способен. Я считаю, что я не зря сюда приехал.

Динислам Салимов, ученик школы №64 г. Уфы

Также детей обучили радиационной, химической и биологической защите. На закрытие смены приехал бывший военком республики Игорь Харченко. Генерал-майор высоко оценил организацию военных сборов.

Фото №1 - Под Уфой прошли военные сборы для десятиклассников

Я вот увидел сегодня, когда осуществляется приветствие, поздравления, ура – это уже подразделение, которые смогли даже за эти несколько дней руководители, учителя, преподаватели соорганизовать. Они способны уже это произносить.

Игорь Харченко, начальник Управления по работе с ветеранами при министерстве молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
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