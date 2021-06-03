Под Уфой прошли военные сборы для десятиклассников

В течение четырех дней возле деревни Кумлекуль Уфимского
района в пионерском лагере «Росинка» школьники отрабатывали навыки, полученные
на уроках ОБЖ. Это порядка 120 учащихся из школ Орджоникидзевского района Уфы.
Сегодня участники сборов показали гостям тактическую
игру – действия в наступлении и в обороне, с выносом раненных с поля боя. В
программу военных сборов входила тактическая, физическая и огневая подготовка.
Программа включает в себя 35 часов занятий – семь часов занятий в день, у нас здесь в лагере четыре часа занятий до обеда,
три часа после. Сергей Черапанов, организатор военных сборов
Я
научился строевой подготовке. Я узнал, на что я вообще в принципе способен. Я
считаю, что я не зря сюда приехал.Динислам Салимов, ученик школы №64 г. Уфы
Также детей обучили радиационной, химической и
биологической защите. На закрытие смены приехал бывший военком республики Игорь
Харченко. Генерал-майор высоко оценил организацию военных сборов.
Я
вот увидел сегодня, когда осуществляется приветствие, поздравления, ура – это
уже подразделение, которые смогли даже за эти несколько дней руководители,
учителя, преподаватели соорганизовать. Они способны уже это произносить.Игорь Харченко, начальник Управления по работе с ветеранами при министерстве молодежной политики и спорта Республики Башкортостан