Под Уфой прошли военные сборы для десятиклассников

Я вот увидел сегодня, когда осуществляется приветствие, поздравления, ура – это уже подразделение, которые смогли даже за эти несколько дней руководители, учителя, преподаватели соорганизовать. Они способны уже это произносить.

Игорь Харченко, начальник Управления по работе с ветеранами при министерстве молодежной политики и спорта Республики Башкортостан