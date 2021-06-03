Отдых в Башкортостане в 2021 году: как получить кешбэк за путевку

С наступлением тепла появляется актуальный вопрос – где отдохнуть этим летом. Телеканал БСТ и ЦУР Башкортостана проводят специальный брифинг, на котором вместе с нашими экспертами в студии выясним детали организации летнего оздоровительного сезона, куда можно отправиться на отдых всей семьей, как будут организованы туристические маршруты, а также какие меры безопасности необходимо соблюдать, чтобы отдых прошел без происшествий.

Гости студии:

Эльмира Туканова – председатель Госкомитета РБ по туризму.

Анна Казак – руководитель Управления Роспотребнадзора по РБ.

Инесса Косолапова – заместитель министра образования и науки РБ.

Эдуард Идрисов – первый заместитель начальник ГУ МЧС России по РБ.

Сколько детских лагерей подключены к федеральной программе кешбэка за путевку?

Уже 24 детских лагеря подключились к этой программе, 8 лагерей предоставляют свои услуги на сайте мирпутешествий.рф. Эти услуги предоставлены и для детей из других регионов. Еще 15 лагерей подключатся к этой программе совсем скоро.

Региональная программа кешбэка: в чем отличие от федеральной программы?

Она направлена на поддержку детского оздоровления. Федеральный проект работает только с начала этого года. 50 процентов от стоимости возвращается на карту "Мир" за покупку путевки в детский лагерь. Достаточно зарегистрировать свою банковскую карту "Мир" на сайте мирпутешествий.рф и провести по ней оплату путевки. А региональная программа сразу предусматривает скидку на путевку в детский лагерь. Например, за двоих детей выходит около 11 тысяч рублей на 21 день с учетом скидки. Конечно, необходимо учитывать расценки каждого конкретного лагеря.

Региональная программа работает так. Она действует с 2010 года, в этом году произошли изменения в части процента возмещения. Теперь это 70 процентов от стоимости, что составляет 13265 рублей. Родителям необходимо зайти на сайт ГИС "Отдых и оздоровление", определиться с лагерем, забронировать путевку и заключить договор. Указанную выше сумму покрывает муниципалитет, а родители оплачивают оставшуюся сумму.

Какие меры защиты детей в связи с пандемией в лагерях есть в этом году?

Отменены родительские дни, на это стоит обратить внимание. В этом году путевки продаются исходя из загрузки в 75 процентов и не больше. Стало больше игр на открытом воздухе. Эти правила одинаковы для всех лагерей.

Сдают ли сотрудники лагерей ПЦР-тесты?

Все персонал вплоть до охранников начинают работу в лагере с отрицательным ПЦР-тестом.

Кто проверяет обработку территорий лагерей от клещей?

Перед открытием каждого лагеря проводится полная обработка территории от клещей и грызунов, эксперты Центра гигиены и эпидемиологии и Роспотребнадзора при проверках проверяют акты выполненных работ и эффективность этих обработок, есть ли фактическое наличие клещей.

Требования к лагерям ужесточились. По каким критериям?

Каждый лагерь обследуется специалистами Центра гигиены и эпидемиологии. При обследовании эксперт оценивает не только здания, строения и оборудование, но и организацию питания в лагере и соблюдение противоэпидемических мер, в том числе под оценку попадает и персонал, особенно - работники пищеблока. Наличие у них медосмотра, прививок, гигиенического обучения. Сто процентов сотрудников лагерей прошли обследование на Covid-19 и носительство норовирусов, ротовирусов.

По результатам положительной экспертизы Роспотребнадзор выдает разрешительный документ на открытие лагеря - Санитарно-эпидемиологическое заключение, которое действует один год. Родители могут быть уверены в безопасности пребывания своих детей в лагерях, состоящих в реестре и имеющих это заключение.

Как проходят проверки водоемов в детских лагерях?

На сегодняшний день прошли проверку 29 пляжей. При освидетельствовании проверяется наличие спасательного оборудования, проходит аттестация матросов-спасателей, обследуется состояние дна.

Что касается проверок детских лагерей, все объекты детского отдыха, предъявленные межведомственной комиссией, обследованы на наличие и соответствие путей эвакуации и исправности систем противопожарной защиты. Кроме того, проверяется готовность персонала к экстренным ситуациям.

Какие основные правила поведения на воде нужно соблюдать во время отдыха?

Все трагедии происходят в необорудованных местах. При купании нужно помнить, что вода - зона повышенного риска. Нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения и оставлять детей без присмотра.

Какие туры по Башкортостану можно предложить нашим гостям?

В России сейчас есть тренд на самостоятельные путешествия, когда туристы путешествуют на небольшие расстояния в выходной день. Совместно с туроператорами в республике разработали туры выходного дня. Такие предложения появились на сайте weekendrb.ru. Причем направления есть не только по Уфе, но и по ближайшим окрестностям на 100-120 километров. Тарифы на размещение демократичные.

Также на этом ресурсе выложены предложения по трансферу, услуг каршеринга, такси: в общем, вся информация для туристов. Кроме того все предложения по туристическому отдыху есть на сайте terrabashkiria.ru. Буклеты по туристическим направлениям есть и на стойке ресепшена в любом отеле Уфы, а для автолюбителей есть возможность получить бесплатную карту с достопримечательностями Башкирии на любой заправке "Башнефти".

Как разобраться в процентах кешбэка за путевку?

50 процентов возвращается по федеральной программе. Плюс к этому 30 процентов по утвержденной стоимости - 5600 рублей - возвращает местный бюджет. Для этого нужно собрать пакет документов, написать заявление в местный отдел образования, и в течение 15 дней сумма будет перечислена. Важно: данная программа действует только для жителей республики.

Есть ли какие-то программы для молодых семей с маленькими детьми?

Эта категория граждан подходит под инклюзивный туризм. Это не только люди с ограниченными возможностями, но и те туристы, у которых имеются ограничения в связи с наличием маленьких детей или пожилых родителей. Для таких путешественников многие объекты должны соответствовать специальным стандартам. На сайте terrabashkiria.ru как раз есть программы для таких семей.

Где найти печатные путеводители по Уфе?

Культура массового потребления туризма заключается в том, что туристы могут обратиться в визит-центры или на ресепшен в отеле. Такая услуга есть и в Башкортостане. Кроме отелей существуют визит-центры геопарков "Торатау" и "Янгантау".

Как пенсионерам принять участие в программе "Башкирское долголетие"?

По ней люди старшего поколения могут получить экскурсионные услуги на территории республики. В каждом районе есть свои квоты, по которым пенсионеры могут путешествовать из одного города в другой.