В Уфе ограничили движение на участке улицы Менделеева

В Уфе временно ограничили движение автотранспорта на участке улицы Менделеева. Это связано с проведением ремонтных работ дорожного покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото №1 - В Уфе ограничили движение на участке улицы Менделеева

Движение автотранспорта ограничили до 30 сентября от улицы Сагита Агиша до улицы Энтузиастов:

- на 1/4 проезжей части в период проведения подготовительных работ и фрезерования проезжей части;

- на 1/2 проезжей части в период проведения работ по устройству нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия.

Схема движения маршрутов общественного транспорта осталась без изменений. Мэрия просит жителей и гостей Уфы отнестись к вводимому ограничению с пониманием.

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