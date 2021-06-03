В Уфе ограничили движение на участке улицы Менделеева

В Уфе временно ограничили движение автотранспорта на участке улицы Менделеева. Это связано с проведением ремонтных работ дорожного покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Движение автотранспорта ограничили до 30 сентября от улицы Сагита Агиша до улицы Энтузиастов:
- на 1/4 проезжей части в период проведения подготовительных работ и фрезерования проезжей части;
- на 1/2 проезжей части в период проведения работ по устройству нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия.
Схема движения маршрутов общественного транспорта осталась без изменений. Мэрия просит жителей и гостей Уфы отнестись к вводимому ограничению с пониманием.