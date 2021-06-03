Делегация Башкирии подписала многомиллиардные соглашения во второй день ПМЭФ

Восточный выезд из Уфы в сторону трассы М5 достоят вовремя, а Салаватский химический завод получит новый импульс развития благодаря сотрудничеству с госкорпорацией «Роскосмос». Соглашения об этом были подписаны на полях Петербургского международного экономического форума. Делегацию Башкортостана на мероприятии возглавляет руководитель региона Радий Хабиров.

Стенд Башкортостана стал главной рабочей площадкой для делегации республики. Сегодня за этими трибунами руководство Башкортостана подписало несколько соглашений на миллиарды рублей. В частности, инвестиции придут в сельское хозяйство и промышленный сектор республики. Глава Башкортостана Радий Хабиров в переговорной «Шульган-Таш» встретился с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Речь шла о совместных проектах, в том числе и о будущем Салаватского химического завода, который является единственным в России производителем гептила – важного компонента ракетного топлива – и находится в сфере ведения «Роскосмоса». Соглашение о сотрудничестве стороны подписали на стенде республики. В документе также прописано развитие инновационной деятельности на территории Башкортостана, участие в реализации политики импортозамещения.

Мы этим соглашением переходим в режим работы постоянно действующих комиссий, мы этот вопрос согласовали. Сейчас мы перейдем к обсуждению, когда состоится первое совещание рабочей группы. На них мы будем решать практически все вопросы взаимодействия. Это чисто рабочий документ, чтобы мы плотнее работали с «Роскосмосом». Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сотрудничество между «Роскосмосом» и Башкортостаном может быть направлено на взаимодействие в области науки, потому что у вас в республике серьезная и глубокая наука, которая могла бы помочь нашим практическим специалистам определить наиболее перспективные конкретные прикладные работы по созданию новых композиционных материалов. Это важная тема, и возможно, именно это производство мы и развернем на Салаватском химическом заводе. Дмитрий Рогозин, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос»

Более полутора миллиардов рублей инвестирует в сельское хозяйство компания «Мясной союз башкирских производителей». 200 миллионов уже вложено в животноводческую ферму в Куюргазинском районе. Новый современный фидлот на 20 тысяч голов КРС появится и в Федоровском муниципалитете. При этом работой будут обеспечены 160 местных жителей. Документ об этом компания подписала с премьер-министром правительства Башкортостана Андреем Назаровым.

Нас интересует помощь в земле, в технологиях, которые мы совместно с Министерством сельского хозяйства внедряем в землю и в животноводство. Это основная помощь – технологии, благоприятный климат и люди. Если на местах будут толковые люди, и они будут выполнять все предписанные правила и соблюдать гигиену, ухаживать за животными, то, я думаю, мы достигнем хороших показателей. Олег Авласевич, генеральный директор компании «Мясной союз башкирских производителей»

Центральным событием второго дня работы делегации Башкортостана на полях Петербургского международного экономического форума стало подписание соглашения по проекту строительства Восточного выезда из Уфы на федеральную трассу М5. Документ закрепили Глава республики Радий Хабиров, президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и председатель госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Башкортостан получит свыше 11 с половиной миллиардов рублей на завершение строительства автодорожного тоннеля длиной более одного километра, возведение моста через реку Уфу с эстакадой и скоростной автомобильной дороги с прямым выходом на М5. Это стало первым в России проектом, прошедшим сертификацию Национальной системы оценки качества.

Сейчас строительство Восточного выезда идет полным ходом: на площадке работают более 2000 человек, 150 единиц техники. Поэтому мы полагаем, что к концу 2023 года, максимум к первому кварталу 2024 уфимцы смогут по краткой современной дороге решать свои проблемы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Говорили сегодня не только о бизнесе и инвестициях. Глава региона принял участие в обсуждении стратегии развития спорта. Он отметил, что в Башкортостане планомерно поддерживают не только любителей физической культуры, но и тренеров, особенно в сельской местности. Они могут рассчитывать на грант в размере 600 тысяч рублей, который вправе направить в качестве первоначального взноса на жилье. Поддержку спорта в республике участники форума назвали примером для остальных субъектов.

В прошлом тяжелейшем году из-за пандемии календарь событий у нас практически выгорел, и только благодаря поддержке Радия Фаритовича и гостеприимству Уфы мы смогли провести лично-командный кубок. Мы благодарны, и надеюсь, что в предстоящем первенстве мира в августе Башкирия продемонстрирует свое традиционное гостеприимство, а наши атлеты сборной страны покажут ожидаемый результат и возьмут первые места. Александр Карелин, заслуженный мастер спорта СССР, член Совета федерации России