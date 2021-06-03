Делегация Башкирии подписала многомиллиардные соглашения во второй день ПМЭФ

Восточный выезд из Уфы в сторону трассы М5 достоят вовремя, а Салаватский химический завод получит новый импульс развития благодаря сотрудничеству с госкорпорацией «Роскосмос». Соглашения об этом были подписаны на полях Петербургского международного экономического форума. Делегацию Башкортостана на мероприятии возглавляет руководитель региона Радий Хабиров.
Стенд Башкортостана стал главной рабочей площадкой для делегации республики. Сегодня за этими трибунами руководство Башкортостана подписало несколько соглашений на миллиарды рублей. В частности, инвестиции придут в сельское хозяйство и промышленный сектор республики. Глава Башкортостана Радий Хабиров в переговорной «Шульган-Таш» встретился с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Речь шла о совместных проектах, в том числе и о будущем Салаватского химического завода, который является единственным в России производителем гептила – важного компонента ракетного топлива – и находится в сфере ведения «Роскосмоса». Соглашение о сотрудничестве стороны подписали на стенде республики. В документе также прописано развитие инновационной деятельности на территории Башкортостана, участие в реализации политики импортозамещения.
Более полутора миллиардов рублей инвестирует в сельское хозяйство компания «Мясной союз башкирских производителей». 200 миллионов уже вложено в животноводческую ферму в Куюргазинском районе. Новый современный фидлот на 20 тысяч голов КРС появится и в Федоровском муниципалитете. При этом работой будут обеспечены 160 местных жителей. Документ об этом компания подписала с премьер-министром правительства Башкортостана Андреем Назаровым.
Центральным событием второго дня работы делегации Башкортостана на полях Петербургского международного экономического форума стало подписание соглашения по проекту строительства Восточного выезда из Уфы на федеральную трассу М5. Документ закрепили Глава республики Радий Хабиров, президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и председатель госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Башкортостан получит свыше 11 с половиной миллиардов рублей на завершение строительства автодорожного тоннеля длиной более одного километра, возведение моста через реку Уфу с эстакадой и скоростной автомобильной дороги с прямым выходом на М5. Это стало первым в России проектом, прошедшим сертификацию Национальной системы оценки качества.
Говорили сегодня не только о бизнесе и инвестициях. Глава региона принял участие в обсуждении стратегии развития спорта. Он отметил, что в Башкортостане планомерно поддерживают не только любителей физической культуры, но и тренеров, особенно в сельской местности. Они могут рассчитывать на грант в размере 600 тысяч рублей, который вправе направить в качестве первоначального взноса на жилье. Поддержку спорта в республике участники форума назвали примером для остальных субъектов.
Работу на форуме делегация продолжит завтра. Тогда же станут известны результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. Башкортостан – в числе потенциальных лидеров по данному показателю. В программе подписание очередных соглашений и участие в пленарном заседании Петербургского экономического форума, которое проведет президент страны Владимир Путин.