Радий Хабиров подарил рысака мужчине, потерявшему лошадь в ДТП с иномаркой

Глава Башкирии подарил рысака мужчине, пострадавшему в аварии, где иномарка снесла повозку с людьми. Напомним, страшное ДТП случилось 29 мая в Мечетлинском районе. Пожилые артисты фольклорного ансамбля ехали на праздник «Кукушкин чай».
Лошадь, впряженная в протараненную повозку, получила серьезные травмы, ее пришлось усыпить. Хозяину животного Марселю Шарифуллину во время рабочей поездки в муниципалитет Радий Хабиров пообещал подарить новую лошадь. Сегодня мужчина получил свой обещанный подарок – двухгодовалого рысака орловской породы.
Подарок от имени главы республики мужчине доставила заместитель главы администрации Мечетлинского района Гульназ Кадырова. Также глава республики обещал, что всем пострадавшим за счёт государства будет предоставлено серьезное лечение.