Радий Хабиров подарил рысака мужчине, потерявшему лошадь в ДТП с иномаркой

Глава Башкирии подарил рысака мужчине, пострадавшему в аварии, где иномарка снесла повозку с людьми. Напомним, страшное ДТП случилось 29 мая в Мечетлинском районе. Пожилые артисты фольклорного ансамбля ехали на праздник «Кукушкин чай».

Лошадь, впряженная в протараненную повозку, получила серьезные травмы, ее пришлось усыпить. Хозяину животного Марселю Шарифуллину во время рабочей поездки в муниципалитет Радий Хабиров пообещал подарить новую лошадь. Сегодня мужчина получил свой обещанный подарок – двухгодовалого рысака орловской породы.