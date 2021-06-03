Три спортсмена представят Башкирию на финале V Спартакиады молодежи в Уфе

Это братья Алан и Адлан Амриевы, а также Саид-Хусейн Бакаев. В составе сборной России борцы приняли участие в учебно-тренировочных сборах, которые завершились на этой неделе в Алуште.
Когда до первых встреч на важных стартах остается пару дней, речи о тяжелых нагрузках не идет. Тем более участники предстоящего финала Спартакиады молодежи в этом году проделали долгий путь. Недавний сбор в Алуште был направлен на отработку технических элементов. Сейчас они заняты только пробежкой и растяжкой
О хорошей физической и психологической форме трех спортсменов говорят и результаты. В начале мая Адлан Амриев стал победителем международного турнира по греко-римской борьбе памяти Сураката Асиятилова среди юниоров до 21 года. Его брат Алан, как и Саид-Хусейн Бакаев, завоевал серебряные награды.
В финале Спартакиады в дисциплине греко-римская борьба, которая пройдет в эти выходные в Уфе, выступят 100 спортсменов не старше 21 года. Это 10 лучших борцов в 10 весовых категориях. Соревнование станет важнейшим этапом отбора на предстоящие юниорские первенства Европы в Дортмунде и чемпионат мира в Уфе.
Завтра башкирских борцов ждет легкая тренировка, а уже в субботу они вступят в борьбу за победу на финальных соревнованиях Спартакиады молодежи в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Решающие поединки можно будет увидеть в прямом эфире телеканала БСТ в воскресенье.