Три спортсмена представят Башкирию на финале V Спартакиады молодежи в Уфе

Это братья Алан и Адлан Амриевы, а также Саид-Хусейн Бакаев. В составе сборной России борцы приняли участие в учебно-тренировочных сборах, которые завершились на этой неделе в Алуште.

Когда до первых встреч на важных стартах остается пару дней, речи о тяжелых нагрузках не идет. Тем более участники предстоящего финала Спартакиады молодежи в этом году проделали долгий путь. Недавний сбор в Алуште был направлен на отработку технических элементов. Сейчас они заняты только пробежкой и растяжкой

Ребята находятся в очень хорошей форме. Все будет зависеть только от них. Геннадий Сырцев, старший тренер молодежной сборной Башкортостана по спортивной борьбе

О хорошей физической и психологической форме трех спортсменов говорят и результаты. В начале мая Адлан Амриев стал победителем международного турнира по греко-римской борьбе памяти Сураката Асиятилова среди юниоров до 21 года. Его брат Алан, как и Саид-Хусейн Бакаев, завоевал серебряные награды.

Конкретно к кому-то не готовились, все одинаковые соперники. Дома и стены должны помогать, поэтому посмотрим. Адлан Амриев, мастер спорта России по спортивной борьбе

В финале Спартакиады в дисциплине греко-римская борьба, которая пройдет в эти выходные в Уфе, выступят 100 спортсменов не старше 21 года. Это 10 лучших борцов в 10 весовых категориях. Соревнование станет важнейшим этапом отбора на предстоящие юниорские первенства Европы в Дортмунде и чемпионат мира в Уфе.

Все покажет ковер, как мы подготовились. Как говорит наш тренер, отдохнем только на пьедестале. Алан Амриев, серебряный призер чемпионата России по греко-римской борьбе среди юниоров