В Башкирии показали, как работают «Поезда здоровья»

«Поезда здоровья» вновь начали свою работу в районах Башкирии. В населенных пунктах, где нет узких специалистов, прием будут вести высококвалифицированные врачи из клиник Уфы.

Пройти обследования и узнать состояние своего здоровья теперь не сложно даже в деревнях. Помощь сама приезжает к желающим получить медицинскую консультацию. К жителям населенного пункта Шмидтово приехал «Поезд здоровья». Помощь оказывает персонал 21-й больницы Уфы. Передвижная медицинская лаборатория представляет собой три специализированных автомобиля, например, в этом делают прививку от коронавируса.

За один раз пациенты медицинского состава могут пройти флюорографию, УЗИ, получить консультацию невролога, ЛОР-врача, офтальмолога, сделать ЭКГ, сдать кровь. Свою работу «Поезд здоровья» начинает в 9 утра и не прекращает до последнего пациента.

Приезжает к нам в село, не надо ехать в город, очередь занимать, деньги на проезд тратить, очень хорошо. Сейчас вот стоим в очереди к маммологу, уже прошли кардиолога. Зиля Гильданова, жительница д. Шмидтово

Очень довольны мы, пенсионеры, нам неудобно ездить постоянно далеко в город. Деньги на проезд тратить. Спасибо Радию Хабирову, нашему главе. Сания Исламутдинова, жительница д. Шмидтово

В день медики успевают проверить до 170 человек. А за неделю в одном только Уфимском районе обследовали более 1200 пациентов. Основная цель – выявить заболевания на ранней стадии, а еще лучше – предупредить их возникновение.

В рамках «Здоровая республика – здоровый регион» с 24 мая мы работает в Уфимском районе, выявлено впервые с заболеванием 186 человек и 96 человек поставлено на диспансерный учет. Надежда Муравьева, заведующая «Поездом здоровья» при городской клинической больнице №21 г. Уфы

«Поезд здоровья» также проводит работу и в Балтачевском районе. С 24 мая медперсонал осмотрел жителей сел Старобалтачево, Штанды, Нижнекарышево и Сейтяково. В первую очередь помощь оказывают населению отдаленных деревень, а также инвалидам и пенсионерам.