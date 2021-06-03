В Башкирии показали, как работают «Поезда здоровья»

«Поезда здоровья» вновь начали свою работу в районах Башкирии. В населенных пунктах, где нет узких специалистов, прием будут вести высококвалифицированные врачи из клиник Уфы.
Пройти обследования и узнать состояние своего здоровья теперь не сложно даже в деревнях. Помощь сама приезжает к желающим получить медицинскую консультацию. К жителям населенного пункта Шмидтово приехал «Поезд здоровья». Помощь оказывает персонал 21-й больницы Уфы. Передвижная медицинская лаборатория представляет собой три специализированных автомобиля, например, в этом делают прививку от коронавируса.
За один раз пациенты медицинского состава могут пройти флюорографию, УЗИ, получить консультацию невролога, ЛОР-врача, офтальмолога, сделать ЭКГ, сдать кровь. Свою работу «Поезд здоровья» начинает в 9 утра и не прекращает до последнего пациента.
В день медики успевают проверить до 170 человек. А за неделю в одном только Уфимском районе обследовали более 1200 пациентов. Основная цель – выявить заболевания на ранней стадии, а еще лучше – предупредить их возникновение.
«Поезд здоровья» также проводит работу и в Балтачевском районе. С 24 мая медперсонал осмотрел жителей сел Старобалтачево, Штанды, Нижнекарышево и Сейтяково. В первую очередь помощь оказывают населению отдаленных деревень, а также инвалидам и пенсионерам.
В Уфимском и Балтачевском районах «Поезда здоровья» пробудут до 4 июня. В ближайшее время диагностический состав посетит Иглинский район. Колесить по республике передвижная лаборатория будет до 8 октября.