Помощь малой родине: как присоединиться к проекту «Атайсал» в Башкирии

В Башкортостане земляки помогают малой родине. В республике реализуется проект «Атайсал». Интернет-сервис объединил меценатов, там они могут просмотреть, в чем нуждается их деревня или село, и присоединиться к помощи или же создать свой проект.

За 20 лет в Испании она не забыла ни родную речь, ни Родину. Солнце там хоть и греет сильнее, но по-настоящему тепло ей становится, когда приезжает в деревню, говорит Фируза Бикмаева. В Испании она работает в крупной инвестиционной компании. Каждый год на Рамадан и Курбан-байрам организация выделяет деньги на посадку деревьев по всему миру.

Попросила директора, можем ли мы в России посадить, я бы хотела на малой родине. Он ответил, что никаких проблем. Фируза Бикмаева

После Фируза Бикмаева связалась с сельсоветом и вскоре более полумиллиона рублей поступило на счет администрации. Около двухсот саженцев хвойных деревьев сажали как раз в тот момент, когда она летела на Родину. Из-за пандемии в родной деревне Фируза Бикмаева не была уже два года.

Когда приезжаю, чувствую боль, потому что наши деревни угасают. Если бы каждый хоть чуточку помог, стало бы светлее. Фируза Бикмаева

Осенью Фируза Бикмаева хочет договориться об очередной партии саженцев еще около 300 деревьев. Сельчане уже наметили целый проект.

Такое количество икон встретишь не в каждой сельской церкви. Создатели храма даже решили сделать аналог расписного неба, как в крупных соборах. Деньги на внутреннее убранство выделил местный житель Сергей Бухтияр. Сам в стареньких брюках, подтянутых еще советским ремнем.

А начинал строительство храма в начале 2000-х еще один местный житель Николай Сергеев. Поставил фундамент, купил стройматериалы. Но в одиночку построить церковь не так легко. Тогда и присоединился Сергей Бухтияр. Бугульчан – старинная деревня, появилась здесь еще в 18 веке. Это было поселение крещеных чувашей и татар. Церковь, которая была построена первыми жителями, сгорела после Гражданской войны.