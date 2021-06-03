Помощь малой родине: как присоединиться к проекту «Атайсал» в Башкирии

В Башкортостане земляки помогают малой родине. В республике реализуется проект «Атайсал». Интернет-сервис объединил меценатов, там они могут просмотреть, в чем нуждается их деревня или село, и присоединиться к помощи или же создать свой проект.
За 20 лет в Испании она не забыла ни родную речь, ни Родину. Солнце там хоть и греет сильнее, но по-настоящему тепло ей становится, когда приезжает в деревню, говорит Фируза Бикмаева. В Испании она работает в крупной инвестиционной компании. Каждый год на Рамадан и Курбан-байрам организация выделяет деньги на посадку деревьев по всему миру.
После Фируза Бикмаева связалась с сельсоветом и вскоре более полумиллиона рублей поступило на счет администрации. Около двухсот саженцев хвойных деревьев сажали как раз в тот момент, когда она летела на Родину. Из-за пандемии в родной деревне Фируза Бикмаева не была уже два года.
Осенью Фируза Бикмаева хочет договориться об очередной партии саженцев еще около 300 деревьев. Сельчане уже наметили целый проект.
Такое количество икон встретишь не в каждой сельской церкви. Создатели храма даже решили сделать аналог расписного неба, как в крупных соборах. Деньги на внутреннее убранство выделил местный житель Сергей Бухтияр. Сам в стареньких брюках, подтянутых еще советским ремнем.
А начинал строительство храма в начале 2000-х еще один местный житель Николай Сергеев. Поставил фундамент, купил стройматериалы. Но в одиночку построить церковь не так легко. Тогда и присоединился Сергей Бухтияр. Бугульчан – старинная деревня, появилась здесь еще в 18 веке. Это было поселение крещеных чувашей и татар. Церковь, которая была построена первыми жителями, сгорела после Гражданской войны.
Общими усилиями работы в скором времени завершат. Для того чтобы единомышленники могли найти друг друга, а те, кто хочет помочь своей малой Родине, знали, как это можно сделать, был запущен интернет-сервис «Атайсал». Любой желающий может предложить свой проект помощи. Все они отражены на сайте, там же можно следить за ходом работ и присоединиться к инициативе, внести свой вклад в благоустройство родного города или села. Возродить то место, которое когда-то взрастило вас.