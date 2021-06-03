В Уфе прошла XI Международная конференция по офтальмологии «Восток-Запад»

В онлайн-формате к семинару на базе НИИ глазных болезней подключились специалисты из Австрии, Великобритании, Сингапура и других стран. Этот год – юбилейный для института: медучреждению исполнилось 95 лет.

Назару из Стерлитамака 5 лет. 2 года мальчика безуспешно пытались вылечить от приобретенного косоглазия. Ребенку помогли в Уфимском институте глазных болезней. После операции он чувствует себя хорошо, а главное для Акимовых – им не пришлось тратиться, процедура бесплатная.

Операцию провели на следующий день после поступления. Операцию сделали достойно, под руководством достойных врачей. Наша проблема устранена.

Алия Акимова
Фото №1 - В Уфе прошла XI Международная конференция по офтальмологии «Восток-Запад»

В этом году Институт глазных болезней отмечает 95-летний юбилей. Самая старейшая в России клиника офтальмологии. Ежегодно специалисты проводят порядка 40 тысяч операций. Самые частые диагнозы среди пациентов – катаракта, глаукома, в последнее время много людей с диагнозом сахарный диабет.

Более всего у людей страдает зрение. У нас имеется самое совершенное оборудование для лечения пациентов с сахарным диабетом. Это операции на уровне мировых стандартов.

Камиль Ахтямов, заведующий 4-м хирургическим отделением Уфимского НИИ глазных болезней

11-я международная конференция «Восток-Запад» в этом году прошла в онлайн-формате – подключились специалисты со всех континентов. На круглом столе прозвучало более сотни докладов о современных методах лечения заболеваний глаз.

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Мы оказываем помощь при любых заболеваниях глаза. Количество видов операций – более 500. Этого не делает никто в республике, кроме нас. 90 процентов операций, которые проводятся в Республике Башкортостан, проводятся в нашем Институте глазных болезней.

Мухаррам Бикбов, директор Уфимского НИИ глазных болезней

Специалисты-офтальмологи отмечают, что зрение сильно ухудшилось у школьников во время пандемии. Поэтому советуют по возможности меньше сидеть в гаджетах.

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