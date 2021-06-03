В Уфе прошла XI Международная конференция по офтальмологии «Восток-Запад»

В онлайн-формате к семинару на базе НИИ глазных болезней подключились специалисты из Австрии, Великобритании, Сингапура и других стран. Этот год – юбилейный для института: медучреждению исполнилось 95 лет.
Назару из Стерлитамака 5 лет. 2 года мальчика безуспешно пытались вылечить от приобретенного косоглазия. Ребенку помогли в Уфимском институте глазных болезней. После операции он чувствует себя хорошо, а главное для Акимовых – им не пришлось тратиться, процедура бесплатная.
В этом году Институт глазных болезней отмечает 95-летний юбилей. Самая старейшая в России клиника офтальмологии. Ежегодно специалисты проводят порядка 40 тысяч операций. Самые частые диагнозы среди пациентов – катаракта, глаукома, в последнее время много людей с диагнозом сахарный диабет.
11-я международная конференция «Восток-Запад» в этом году прошла в онлайн-формате – подключились специалисты со всех континентов. На круглом столе прозвучало более сотни докладов о современных методах лечения заболеваний глаз.
Специалисты-офтальмологи отмечают, что зрение сильно ухудшилось у школьников во время пандемии. Поэтому советуют по возможности меньше сидеть в гаджетах.