В Уфе временно закроют участок улицы Менделеева

Завтра, 5 июне, в Уфе состоится "Зеленый марафон". В связи с этим вводится временное ограничение движения на некоторых участках дороги. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В связи с проведением марафона временно закроют парковку за остановкой «Лесопарковая», местный проезд вдоль ТЦ "Башкирия" и полностью перекроют участок улицы Менделеева от улицы 50 лет СССР до улицы С.Агиша.
Городские службы обращаются к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения, приносят извинения за возможные неудобства и рекомендуют заранее планировать маршрут своего движения.