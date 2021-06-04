В Аше простились с девушкой, тело которой обнаружили под окнами высотки в Уфе

В городе Аша в Челябинской области простились с 20-летней девушкой, чье тело нашли прохожие под окнами многоэтажки по улице Софьи Перовской в Уфе. Она упала с седьмого этажа. Из-за полученных травм несчастная скончалась на месте трагедии.

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Погибшей оказалась 20-летняя Карина А. Она снимала репортажи о местных достопримечательностях, вела детские программы и мечтала стать настоящим профессионалом.

Что же именно произошло в ту роковую ночь – остается загадкой. Обстоятельства гибели девушки предстоит выяснить следователям. Карину похоронили на родине, а ее родные и близкие до сих пор не могут поверить в случившееся.

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