В Аше простились с девушкой, тело которой обнаружили под окнами высотки в Уфе

В городе Аша в Челябинской области простились с 20-летней девушкой, чье тело нашли прохожие под окнами многоэтажки по улице Софьи Перовской в Уфе. Она упала с седьмого этажа. Из-за полученных травм несчастная скончалась на месте трагедии.

Что же именно произошло в ту роковую ночь – остается загадкой. Обстоятельства гибели девушки предстоит выяснить следователям. Карину похоронили на родине, а ее родные и близкие до сих пор не могут поверить в случившееся.