В Башкирии стартуют «Президентские состязания»

В выходные в Башкортостане стартует региональный этап Всероссийских «Президентских состязаний». В них примут участие школьники. Победителей определят среди городских и сельских команд, которые и отправятся на финальную часть состязаний.
На этот раз решили изменить подход к соревнованиям. На региональном этапе сделают акцент на спортивную часть, потому как с творческой у ребят все в порядке.
В продолжение темы. Этим летом впервые стартует первенство Министерства образования и науки республики по футболу. Соревнования проводятся в два этапа: с 20 июня по 16 сентября – зональный, а финальный – осенью. В соревнованиях принимают участие юноши 2006 - 2007 гг.р., а также девушки не старше 2005 г.р.