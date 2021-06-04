В Башкирии стартуют «Президентские состязания»

В выходные в Башкортостане стартует региональный этап Всероссийских «Президентских состязаний». В них примут участие школьники. Победителей определят среди городских и сельских команд, которые и отправятся на финальную часть состязаний.

На этот раз решили изменить подход к соревнованиям. На региональном этапе сделают акцент на спортивную часть, потому как с творческой у ребят все в порядке.

В продолжение темы. Этим летом впервые стартует первенство Министерства образования и науки республики по футболу. Соревнования проводятся в два этапа:  с 20  июня по  16 сентября – зональный, а финальный – осенью. В соревнованиях принимают участие юноши 2006 - 2007  гг.р., а также девушки не старше 2005 г.р.

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