В Башкирии реализовали программу обучения школьников должности служащего суда

Впервые в республике реализовали программу обучения школьников должности служащего суда. Ее подготовили для учащихся 8-10 классов. Ребята освоили правовые дисциплины, делопроизводство и документооборот в судах разной юрисдикции, а также научились оформлять судебные документы.

Вместе с этим для школьников проводились тренинги и мастер-классы. Обучение вели юристы-практики, представители правоохранительных и судебных органов, преподаватели вузов. На итоговой аттестации дети примерили на себя роли судей, истцов, ответчиков, юристов и свидетелей. Школьники получили документ о квалификации – свидетельство о должности служащего.

Такая проблема, когда дети приходят и не удерживаются на каких-то курсах, им становится скучно. У нас 15 человек пришли в сентябре, очень активно участвовали в нашей программе.

Эльза Даянова, руководитель департамента Башкирской академии государственной службы управления при Главе Республики Башкортостан
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии