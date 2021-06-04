В Башкирии реализовали программу обучения школьников должности служащего суда

Такая проблема, когда дети приходят и не удерживаются на каких-то курсах, им становится скучно. У нас 15 человек пришли в сентябре, очень активно участвовали в нашей программе.

Эльза Даянова, руководитель департамента Башкирской академии государственной службы управления при Главе Республики Башкортостан