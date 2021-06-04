В Башкирии реализовали программу обучения школьников должности служащего суда

Впервые в республике реализовали программу обучения школьников должности служащего суда. Ее подготовили для учащихся 8-10 классов. Ребята освоили правовые дисциплины, делопроизводство и документооборот в судах разной юрисдикции, а также научились оформлять судебные документы.
Вместе с этим для школьников проводились тренинги и мастер-классы. Обучение вели юристы-практики, представители правоохранительных и судебных органов, преподаватели вузов. На итоговой аттестации дети примерили на себя роли судей, истцов, ответчиков, юристов и свидетелей. Школьники получили документ о квалификации – свидетельство о должности служащего.