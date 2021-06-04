Минздрав Башкирии рассказал, кто стал самой молодой жертвой коронавируса

Министерство здравоохранения Башкирии продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионе. Так, представители Минздрава рассказали изданию «КП-Уфа» о самой молодой жертве коронавируса.

Самым молодым пациентом, который скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, стал 23-летний житель Бирского района. У парня было тяжёлое сопутствующее заболевание, однако какое именно, специалисты не раскрывают.

А самым пожилым пациентом, который скончался от последствий коронавируса, стал 95-летний житель Уфы.