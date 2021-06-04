Сергей Шнуров рассказал о желании прописаться в Уфе

Гостем популярной передачи «Вечерний Ургант» стал музыкант и основатель культовой группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
Артист рассказал о своих ближайших творческих и жизненных планах. В том числе, Сергей Шнуров заявил, что хочет прописаться в Уфе. По его словам, столица Башкирии – это родина известных музыкантов: рокеров, рэперов, которые так или иначе внесли свой вклад в развитие музыкального искусства.
К слову, недавно ряд СМИ рассказал, что Сергей Шнуров сменил питерскую прописку на московскую, а также перенес регистрацию своего ИП в столицу России.
Фото: «Вечерний Ургант».