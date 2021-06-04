В Башкирии безработный открыл свое дело благодаря господдержке

От безработного до бизнесмена. В Кугарчинском районе мужчина после обращения на биржу труда открыл столярный цех. Благодаря господдержке сельчанин приобрел свое первое оборудование, а затем и вовсе выкупил старый цех. С чего начинался бизнес-план?
В его столярной мастерской практически нет свободного места. С одной стороны оборудование, с другой – пиломатериалы и готовые изделия. Спрос на продукцию высокий, рассказывает Ренат Худайголов.
Начинать свое дело приходилось с этого маленького станка, который мужчина приобрел с помощью господдержки. Будучи безработным, он взял на бирже труда стартовый капитал – порядка 100 тысяч рублей. Деньги небольшие, но все же какая-то помощь. Поначалу работал на дому. Затем переехал, а старенький цех потихоньку начал выкупать у прежнего владельца.
Импортозамещение – вот главный девиз предприятия. Дорогому зарубежному оборудованию здесь предпочитают отечественное, причем зачастую создают собственные рабочие станки из подручных деталей. За исключением движка эту конструкцию сварили полностью самостоятельно. А вот автокран и вовсе купили на металлоломе.
Теперь под его началом трудятся восемь человек, в том числе два с ограниченными возможностями, которых Ренат трудоустроил в рамках специальной программы. А государство помогло организовать для них рабочие места, частично покрыв расходы из бюджета.
В центре занятости говорят, что на сегодня любой желающий может подать заявку на получение стартового капитала в 145 тысяч рублей на открытие своего дела, рассчитывать на 250 тысяч в рамках социального контракта. Речь в первую очередь касается малоимущих и безработных граждан.
В цехе освоили полный цикл от производства самого материала до готового изделия. Правда, в последнее время все труднее приобретать древесину. Практически все леса арендованы, приходится закупать сырье дороже. Несмотря на это предприниматель все равно старается держать баланс цены и качества. По его словам, такой подход помог ему быстро встать на ноги и развивать свое дело дальше.