В Башкирии безработный открыл свое дело благодаря господдержке

От безработного до бизнесмена. В Кугарчинском районе мужчина после обращения на биржу труда открыл столярный цех. Благодаря господдержке сельчанин приобрел свое первое оборудование, а затем и вовсе выкупил старый цех. С чего начинался бизнес-план?

В его столярной мастерской практически нет свободного места. С одной стороны оборудование, с другой – пиломатериалы и готовые изделия. Спрос на продукцию высокий, рассказывает Ренат Худайголов.

Начинать свое дело приходилось с этого маленького станка, который мужчина приобрел с помощью господдержки. Будучи безработным, он взял на бирже труда стартовый капитал – порядка 100 тысяч рублей. Деньги небольшие, но все же какая-то помощь. Поначалу работал на дому. Затем переехал, а старенький цех потихоньку начал выкупать у прежнего владельца.

Импортозамещение – вот главный девиз предприятия. Дорогому зарубежному оборудованию здесь предпочитают отечественное, причем зачастую создают собственные рабочие станки из подручных деталей. За исключением движка эту конструкцию сварили полностью самостоятельно. А вот автокран и вовсе купили на металлоломе.

Теперь под его началом трудятся восемь человек, в том числе два с ограниченными возможностями, которых Ренат трудоустроил в рамках специальной программы. А государство помогло организовать для них рабочие места, частично покрыв расходы из бюджета.

Я изучил литературу, потом только начал. Сам писал бизнес-план, с душой. Некоторые же покупают его, а когда сам пишешь, то вникаешь в нюансы. Планирую развиваться дальше. Ренат Худайгулов, индивидуальный предприниматель

В центре занятости говорят, что на сегодня любой желающий может подать заявку на получение стартового капитала в 145 тысяч рублей на открытие своего дела, рассчитывать на 250 тысяч в рамках социального контракта. Речь в первую очередь касается малоимущих и безработных граждан.

Возможно и профессиональное обучение. Есть и программа «Образовательный сертификат» для граждан, которые испытывают трудности в поиске работы. Человек сам выбирает, на кого хочет обучиться, оплачивает, а по окончании центр занятости возмещает затраты. Лилия Литвинова, начальник отдела южного межрайонного центра занятости населения по Кугарчинскому району