Житель Уфы погиб, упав в колодец у дома

Накануне, 3 июня, в Уфе произошёл жуткий несчастный случай. 64-летний местный житель погиб, упав в колодец.
Инцидент произошёл у одного из частных домов по улице Ашкадарской. Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты, в службу спасения поступило сообщение от уфимцев, которые рассказали о громком крике на соседнем участке. Когда они пришли на звуки, ни в доме, ни в саду соседа не нашли, а рядом с колодцем тлела непотушенная сигарета.
Спасатели оперативно прибыли на место инцидента и обнаружили страшную картину. На дне 12-метрового колодца головой вниз лежал 64-летний мужчина. Несчастный погиб. Его тело было извлечено при помощи альпинистского и водолазного снаряжения. Причины случившегося предстоит установить.
Фото: УГЗ г. Уфы.