Житель Уфы погиб, упав в колодец у дома

Инцидент произошёл у одного из частных домов по улице Ашкадарской. Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты, в службу спасения поступило сообщение от уфимцев, которые рассказали о громком крике на соседнем участке. Когда они пришли на звуки, ни в доме, ни в саду соседа не нашли, а рядом с колодцем тлела непотушенная сигарета.