В Уфе жители частного сектора два месяца живут без воды

Два месяца без воды. Жители четырех домов в частном секторе в Уфе столкнулись с проблемой, когда по соседству проводили ремонт трубопровода. Ситуацию прокомментировали в администрации района и «Уфаводоканале», но с их рекомендациями пострадавшие не согласны.
Уфимка Алина Акчурина ходит за водой на колонку ранним утром или поздно вечером, когда ее двое детей спят. Это продолжается последние два месяца. В частном секторе микрорайона Затон по улице Шмидта проводили ремонтные работы и, как предполагают соседи, повредили трубу. Из-за этого в четырех домах прекратилась подача воды.
Пострадавшие говорят, что обращались за помощью в администрацию Ленинского района Уфы. Но там посоветовали отремонтировать трубу за свой счет. Необходимо около 150 тысяч рублей. Такой вариант жителей не устраивает. В администрации района и «Уфаводоканале» подтвердили эту информацию.
От такого решения пострадавшие пока отказываются – в семьях воспитываются дети, денег не хватает. Жители четырех домов еще не договорились, какой выход из ситуации должен быть. Алина Акчурина говорит, что не все готовы влезать в долги.