В Уфе жители частного сектора два месяца живут без воды

Два месяца без воды. Жители четырех домов в частном секторе в Уфе столкнулись с проблемой, когда по соседству проводили ремонт трубопровода. Ситуацию прокомментировали в администрации района и «Уфаводоканале», но с их рекомендациями пострадавшие не согласны.

Уфимка Алина Акчурина ходит за водой на колонку ранним утром или поздно вечером, когда ее двое детей спят. Это продолжается последние два месяца. В частном секторе микрорайона Затон по улице Шмидта проводили ремонтные работы и, как предполагают соседи, повредили трубу. Из-за этого в четырех домах прекратилась подача воды.

Есть еще одна колонка, которая ближе, но там нет ручки, невозможно набирать воду, приходится ходить сюда. А эта колонка подальше, метров 100. Тяжело очень, да. Алина Акчурина, жительница г. Уфы

Пострадавшие говорят, что обращались за помощью в администрацию Ленинского района Уфы. Но там посоветовали отремонтировать трубу за свой счет. Необходимо около 150 тысяч рублей. Такой вариант жителей не устраивает. В администрации района и «Уфаводоканале» подтвердили эту информацию.

Администрация района совместно со специализированной организацией МУП «Уфаводоканал» было проведено выездное совещание на данном участке. «Уфаводоканал» провел лабораторные исследования и выяснил, что участки на данном участке отсутствуют, водопровод находится в собственности жителей, они своевременно на баланс трубопровод не передали. Ильвир Хамидуллин, начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района г. Уфы

Сообщаем, что неисправный водопровод по улице Шмидта, 68 не находится на балансе «Уфаводоканала». Жильцы должны ремонтировать за свой счет. Азамат Магадеев, ведущий специалист по связям с общественностью ГУП РБ «Уфаводоканал»