Власти Башкирии освободили некоторых автовладельцев от платы за парковку
Ещё одна категория граждан была освобождена от платы за парковку. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания Башкирии.
Депутаты Курултая приняли закон об освобождении владельцев электромобилей от платы за парковку. Такая мера призвана поощрить людей, которые пользуются экологичным транспортом. Речь идёт о парковках на государственных и муниципальных землях, платные парковки у торговых центров не считаются.
Также владельцы электромобилей освобождены от транспортного налога. Сфера электротранспорта активно развивается в Башкирии. Конкретно в Уфе было организовано около 10 мест, где можно зарядить батареи электромобилей.
Хотя взрывного роста интереса к электромобилям еще не наблюдается, всё может измениться буквально за несколько лет. Кто бы мог подумать, что электросамокаты так быстро завоюют города и превратятся в полноценный индивидуальный транспорт со всеми вытекающими последствиями? Нормативная база отстала от технологий, и сегодня мы вынуждены срочно искать решение свалившихся на нас проблем. Правовое регулирование должно идти в ногу со временем, а в идеале быть на полшага впереди. Поскольку развитие идет в сторону энергосберегающих и экологически чистых технологий, необходимо уже сегодня готовить правовую основу для развития электротранспорта и создавать соответствующую инфраструктуру.
Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии