Власти Башкирии освободили некоторых автовладельцев от платы за парковку

Хотя взрывного роста интереса к электромобилям еще не наблюдается, всё может измениться буквально за несколько лет. Кто бы мог подумать, что электросамокаты так быстро завоюют города и превратятся в полноценный индивидуальный транспорт со всеми вытекающими последствиями? Нормативная база отстала от технологий, и сегодня мы вынуждены срочно искать решение свалившихся на нас проблем. Правовое регулирование должно идти в ногу со временем, а в идеале быть на полшага впереди. Поскольку развитие идет в сторону энергосберегающих и экологически чистых технологий, необходимо уже сегодня готовить правовую основу для развития электротранспорта и создавать соответствующую инфраструктуру.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии

