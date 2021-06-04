Власти Башкирии освободили некоторых автовладельцев от платы за парковку

Ещё одна категория граждан была освобождена от платы за парковку. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания Башкирии.

Фото №1 - Власти Башкирии освободили некоторых автовладельцев от платы за парковку

Депутаты Курултая приняли закон об освобождении владельцев электромобилей от платы за парковку. Такая мера призвана поощрить людей, которые пользуются экологичным транспортом. Речь идёт о парковках на государственных и муниципальных землях, платные парковки у торговых центров не считаются.

Также владельцы электромобилей освобождены от транспортного налога. Сфера электротранспорта активно развивается в Башкирии. Конкретно в Уфе было организовано около 10 мест, где можно зарядить батареи электромобилей.

Хотя взрывного роста интереса к электромобилям еще не наблюдается, всё может измениться буквально за несколько лет. Кто бы мог подумать, что электросамокаты так быстро завоюют города и превратятся в полноценный индивидуальный транспорт со всеми вытекающими последствиями? Нормативная база отстала от технологий, и сегодня мы вынуждены срочно искать решение свалившихся на нас проблем. Правовое регулирование должно идти в ногу со временем, а в идеале быть на полшага впереди. Поскольку развитие идет в сторону энергосберегающих и экологически чистых технологий, необходимо уже сегодня готовить правовую основу для развития электротранспорта и создавать соответствующую инфраструктуру.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии 

Фото: ИА Башинформ. 

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