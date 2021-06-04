Башкирия впервые заняла 5 место в Нацрейтинге инвестклимата АСИ

Сегодня на площадке ПМЭФ в Санкт-Петербурге подвели результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.
В этом году ситуация усложнилась пандемией. Несмотря на сложную обстановку, нагрузку на систему здравоохранения, многие регионы смогли обеспечить экономическое развитие региона.
По результатам рейтинга Башкирия впервые заняла 5 место в рейтинге среди всех регионов России. На первом месте оказалась Москва, второе место занял Татарстан. Третье место - Тюменская область, четвертое место - Тульская область.
Радий Хабиров подчеркнул, что Башкортостан одним из первых в России в условиях пандемии подготовили 3 пакета мер поддержки для бизнеса, на общую сумму, превышающую 36 млрд млрд рублей.
Отметим, в 2020 году в республике проведено 38 инвестиционных часов, где рассмотрены 143 инвестиционных проекта на сумму более 300 млрд. рублей (313 млрд. руб.).
Основная доля рассмотренных инвестиционных проектов приходится на сельское хозяйство и промышленность – 61 проект на сумму 90,7 млрд. рублей и 37 проектов на сумму 39,3 млрд. рублей соответственно, торговлю (21 проект на сумму 6,9 млрд. рублей), строительство (6 проектов на сумму 7,3 млрд. рублей) и прочие проекты.
По итогам заседаний приняты решения по мерам поддержки на сумму 7,7 млрд. рублей (всего с октября 2018 года – 18 млрд. рублей).