Башкирия впервые заняла 5 место в Нацрейтинге инвестклимата АСИ

Самое важное – создание открытого диалога с бизнесом, поэтому я лично контролирую реализацию проектов, мой личный номер есть у инвесторов, — сообщил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Несмотря на пандемию и снижение предпринимательской активности, объем инвестиций в основной капитал в 2020 году составил 100,9%. Это говорит о жизнестойкости нашей экономики и наших правильных действиях. Сейчас мы развернули активную деятельность по оптимизации бизнес-процессов внутри мер поддержки и услуг для бизнеса, также модернизируем цифровые порталы. Важно сократить время предоставления услуг, избавиться от очередей.

Радий Хабиров