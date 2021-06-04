В Башкирии молодой парень на BMW сбил пешехода

4 июня ночью в Нефтекамске произошла серьёзная авария. Подробности сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы.

На Комсомольском проспекте 23-летний парень на BMW сбил пешехода. В результате аварии мужчина получил травмы и был госпитализирован. Причина произошедшего устанавливается.

Фото №1 - В Башкирии молодой парень на BMW сбил пешехода

Похожая авария произошла в Уфе 3 июня. 54-летний водитель на «Ладе Приора» сбил 50-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть в неустановленном для этого месте по улице Авроры. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь, а после отпустили домой.

Фото №2 - В Башкирии молодой парень на BMW сбил пешехода

Фото: ГИБДД РБ. 

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