Андрей Белоусов назвал выход Башкирии в ТОП-5 в рейтинге АСИ сенсацией

Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства России, назвал сенсацией рывок Башкирии в Нацрейтинге инвестклимата АСИ.
Башкирия заняла пятое место в рейтинге АСИ, уступив лишь Москве, Татарстану, Тюменской и Тульской областям. Об этом стало известно сегодня, 4 июня, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).
По словам Андрея Белоусова, ожидания, что Башкирия займёт высокое место в рейтинге, были. Однако выход республики в пятёрку лидеров стал приятной неожиданностью. Также Белоусов высоко оценил практику создания института бизнес-шерифов. Такое опыт должен быть изучен, а после в перспективе использоваться по всей стране.
Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева отметила, что большинству регионов удалось улучшить свои результаты за счет сокращения времени прохождения различных процедур (получение разрешения на стройку, подключение к электросетям, постановка на кадастровый учет), а также благодаря улучшению качества каналов взаимодействия бизнеса и руководства региона РФ.
Также среди факторов, оказавших положительное влияние на деловой климат, показатели, связанные с поддержкой малого и среднего бизнеса. Положительным фактором стало сокращение уровня административного давления на бизнес.
Фото: РИА Новости.