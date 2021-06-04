Андрей Белоусов назвал выход Башкирии в ТОП-5 в рейтинге АСИ сенсацией

Башкирия заняла пятое место в рейтинге АСИ, уступив лишь Москве, Татарстану, Тюменской и Тульской областям. Об этом стало известно сегодня, 4 июня, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

По словам Андрея Белоусова, ожидания, что Башкирия займёт высокое место в рейтинге, были. Однако выход республики в пятёрку лидеров стал приятной неожиданностью. Также Белоусов высоко оценил практику создания института бизнес-шерифов. Такое опыт должен быть изучен, а после в перспективе использоваться по всей стране.