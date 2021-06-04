В Башкирии коронавирус унёс жизни 528 человек

Например, в Башкирии оперштаб подтвердил наличие 90 новых зараженных. При этом общее количество заболевших достигло 38 562 человек. С выздоровлением за сутки выписали 114 пациентов, а за всё время пандемии – 36 595. Смертью закончилось ещё 2 случая заболевания. За всё время пандемии в Башкирии от коронавируса скончались 528 пациентов.