В Башкирии коронавирус унёс жизни 528 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической обстановкой в каждом регионе России.
Например, в Башкирии оперштаб подтвердил наличие 90 новых зараженных. При этом общее количество заболевших достигло 38 562 человек. С выздоровлением за сутки выписали 114 пациентов, а за всё время пандемии – 36 595. Смертью закончилось ещё 2 случая заболевания. За всё время пандемии в Башкирии от коронавируса скончались 528 пациентов.
В России за последние сутки коронавирус выявили у ещё 8947 человек (за всё время пандемии – 5 108 129). Выздоровели – 8530 (4 720 512), скончались – 377 (123 037), одновременно болеют – 264 580.