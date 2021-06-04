Власти Уфы рассказали, как город отметит день рождения

Мэрия Уфы рассказала о том, какие праздничные мероприятия запланированы на 12 июня. В этот день столица Башкирии отмечает сразу три праздника: День России, День города и 267-летие Салавата Юлаева.

Торжественные мероприятия начнутся с самого утра. По традиции пройдёт церемония возложения цветов к монументу Дружбы, памятникам Салавата Юлаева и Шайхзаде Бабичу.

В 10:00 стартует турнир по борьбе курэш на Кубок главы администрации Уфы. Спортивное мероприятие пройдёт в парке «Ватан».

С 11:00 на площади Ленина начнутся конкурсы «Уфа – город счастливого детства», «Уфа туристическая» и «Уфа в экостиле».

А в 12:00 на набережной стартует фестиваль «Моя Россия». Также в это же время начнётся концерт на площади перед Русдрамтеатром. Среди выступающих: духовой оркестр и солисты ГДК, коллективы и исполнители ДК «Моторостроитель», Уфимской детской филармонии, Городского культурно-досугового центра, Театра юного зрителя, ансамбль песни и танца «Мирас», группа «Премьер».

В 13:00 пройдут показательные выступления и мастер-классы от воспитанников спортивных школ.

Праздничные мероприятия завершатся грандиозными салютами, которые пройдут в 23:00 на Горсовете и на площади пере ДК «Моторостроителей».