В Уфе починят квартиру пенсионерки, в которой обвалился потолок

2 июня в Уфе в одном из домов обвалился потолок. Инцидент произошёл в многоэтажке №39 по улице Калинина.
Оказалось, что квартира принадлежит одинокой пенсионерке. А причина обвала потолка – капитальный ремонт крыши. Ремонтные работы были завершены ещё год назад, однако оказались ненадлежащего качества. К счастью, в инциденте никто не пострадал.
3 июня в квартиру пенсионерки приехал представитель фирмы-подрядчика. Коммунальные службы оценили целостность электропроводки и газового оборудования и пообещали сделать ремонт в квартире пенсионерки.
Фото: ГТРК Башкортостан.