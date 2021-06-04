В Уфе починят квартиру пенсионерки, в которой обвалился потолок

2 июня в Уфе в одном из домов обвалился потолок. Инцидент произошёл в многоэтажке №39 по улице Калинина.

Оказалось, что квартира принадлежит одинокой пенсионерке. А причина обвала потолка – капитальный ремонт крыши. Ремонтные работы были завершены ещё год назад, однако оказались ненадлежащего качества. К счастью, в инциденте никто не пострадал.