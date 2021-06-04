Башкирия – в Топ-5 регионов по инвестклимату: мнения экспертов

Мы сегодня все должны сказать спасибо бизнесу за прошедший год. Он действительно был тяжелым, но парадокс заключается в том, что из него мы вышли еще более сильными. Он помог нам укрепить те мостики доверия и взаимопонимания, которые зародились между властью и бизнесом.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан