Башкирия – в Топ-5 регионов по инвестклимату: мнения экспертов

Сенсацией назвал резкий рывок Башкортостана в Национальном рейтинге состояния инвестклимата первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов. Республика впервые попала в Топ-5 регионов страны, где для бизнеса созданы благоприятные условия. Результаты рейтинга озвучили сегодня на полях Петербургского международного экономического форума.
Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что такие итоги работы стали возможны благодаря открытому диалогу власти и предпринимательского сообщества. Регион выполнял все рекомендации Агентства стратегических инициатив. В пандемийный год были приняты три пакета мер по повышению устойчивости экономики общей стоимостью 46 млрд рублей. 55 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса республики получили реальную помощь в рамках реализации этих пакетов. Успешно работает институт бизнес-шерифов, которые являются не чиновниками, а партнерами предпринимателей. Эту практику зампредседателя Правительства России Андрей Белоусов предложил изучить и внедрить в других регионах страны.
Высокой оценке республики также способствовало снижение административного давления на бизнес. Прямое взаимодействие с предпринимателями и инвесторами выстроено на всех уровнях власти. Главы городов и районов каждую неделю проводят «Инвестчасы», «Часы предпринимателя». Для делового сообщества создается цифровая инфраструктура, чтобы избежать бумажной волокиты. Радий Хабиров поблагодарил представителей бизнеса республики за то что сообща удалось пережить непростой год, связанный с коронавирусом. Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства будут оказываться и дальше.