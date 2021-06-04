Житель Башкирии ударил друга ножом в сердце

Как сообщает пресс-служба Кармаскалинского межрайонного суда, мужчина проводил вечер с другом, наслаждаясь выпивкой. В какой-то момент между товарищами вспыхнул конфликт, во время которого мужчина вышел из комнаты. Хозяин дома пошёл за другом с ножом, а потом нанёс удары: два – в грудь, два – в грудную клетки сзади, один – в область поясницы.