Лилия Гумерова провела прием граждан в Уфе

Много предложений звучит от родителей о родительском просвещении, что очень радует. Мы были одним из первых российских регионов, где ввели уроки семьеведения. Сегодня родители выходят с инициативой, чтобы родителей готовили к рождению ребенка, вот такое ответственное материнство и отцовство. Безусловно, это правильный приоритет.

Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре