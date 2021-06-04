Лилия Гумерова провела прием граждан в Уфе

Задать вопрос сенатору от Башкортостана и председателю комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре жители республики смогли в дистанционном формате.
Общение носило целевой характер, основной темой обращений стала защита детства и поддержки семей, а также здравоохранение и оказание реабилитационной помощи. Также поступили заявления о мерах социальной поддержки многодетных. Не у всех хватает средств для оплаты гастролей детей, которые посещают различные творческие кружки. Лилия Гумерова отметила инициативность родителей.