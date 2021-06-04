В Уфе избрали новый состав Совета судей Башкирии

Также в рамках съезда прошло награждение и вручение удостоверений новоиспеченным служителем Фемиды. Совет судей – это орган, который занимается вопросами, касающимися жизни профессионального сообщества. А Квалификационная коллегия рассматривает вопросы отбора кандидатов на должности, приостановления или прекращения полномочий судей. Выборы в эти органы проходят раз в четыре года.