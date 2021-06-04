В Уфе избрали новый состав Совета судей Башкирии

В Уфе выбрали новый состав Совета судей республики и Квалификационной коллегии региона. Отчетно-выборочная конференция была приурочена к X Всероссийскому съезду судей России.

Также в рамках съезда прошло награждение и вручение удостоверений новоиспеченным служителем Фемиды. Совет судей – это орган, который занимается вопросами, касающимися жизни профессионального сообщества. А Квалификационная коллегия рассматривает вопросы отбора кандидатов на  должности, приостановления или прекращения полномочий судей. Выборы в эти органы проходят раз в четыре года.

Все вместе это будет работать на эффективность правосудия и на защиту интересов граждан. Судьи без работы не бывают. Думаю, новый состав справится со всеми поставленными перед ними задачами.

Земфира Латыпова, председатель Верховного суда Республики Башкортостан
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