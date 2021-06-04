В Уфе обсудили вопросы правового развития России

В Башкирской академии госслужбы при Главе республики проходит международная научно-практическая конференция. На мероприятие собрались известные ученые из зарубежных стран, регионов России и представители власти. Приглашены студенты высших учебных заведений. Переговоры ведутся и в рамках пленарных заседаний, круглых столов, а также в онлайн-формате. Мероприятие продлится два дня – сегодня и завтра.