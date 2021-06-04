В Уфе обсудили вопросы правового развития России

Новые избирательные технологии и конституционное строительство. В Уфе обсуждают вопросы правового развития России.

В Башкирской академии госслужбы при Главе республики проходит международная научно-практическая конференция. На мероприятие собрались известные ученые из зарубежных стран, регионов России и представители власти. Приглашены студенты высших учебных заведений. Переговоры ведутся и в рамках пленарных заседаний, круглых столов, а также в онлайн-формате. Мероприятие продлится два дня – сегодня и завтра.

Конституционная реформа 2020 года состоялась, а дальше что? Здесь проходит осмысление тенденций, перспектив, что дальше делать в России, чтобы воплотить позитивные намерения, которые ныне записаны в Конституции.

Сергей Бабурин, главный научный сотрудник Института государства и права РАН
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