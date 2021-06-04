Марат Кашапов прокомментировал выход Башкирии в Топ-5 рейтинга АСИ

Положительная динамика сохранилась и в 2021 году. За первые четыре месяца выдано 32 млрд кредитов малым и средним предприятиям. Это на треть больше, чем в прошлом году.

Марат Кашапов, управляющий Национальным банком по Республике Башкортостан