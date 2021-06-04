Марат Кашапов прокомментировал выход Башкирии в Топ-5 рейтинга АСИ
Башкирия вошла в первую пятерку Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата. Республика впервые попала в Топ-5
регионов, где созданы благоприятные условия для бизнеса.
Результаты Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата подвели в ходе Международного экономического форума в
Санкт-Петербурге.
Положительная
динамика сохранилась и в 2021 году. За первые четыре месяца выдано 32 млрд
кредитов малым и средним предприятиям. Это на треть больше, чем в прошлом году.Марат Кашапов, управляющий Национальным банком по Республике Башкортостан
Платон Федоров