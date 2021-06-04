Марат Кашапов прокомментировал выход Башкирии в Топ-5 рейтинга АСИ

Башкирия вошла в первую пятерку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Республика впервые попала в Топ-5 регионов, где созданы благоприятные условия для бизнеса.

Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата подвели в ходе Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

Положительная динамика сохранилась и в 2021 году. За первые четыре месяца выдано 32 млрд кредитов малым и средним предприятиям. Это на треть больше, чем в прошлом году.

Марат Кашапов, управляющий Национальным банком по Республике Башкортостан
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