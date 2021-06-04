Жителей Башкирии вновь предупреждают о ночных заморозках

МЧС Башкирии опубликовало предупреждение для жителей республики. В регион снова пришли ночные заморозки.
Так, по данным ведомства, 5 июня в северных и горных районах Башкирии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2°C. На отдельных участках дорог может фиксироваться плохая видимость до 500-1000 метров и туман.
Также в Башкирии сохраняется высокий уровень пожароопасности. Существенных осадков не ожидается, лишь в некоторых южных районах пройдёт мелкий дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +5, +10°C, а днём +20, +25°C.