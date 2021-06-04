В Башкирии мужчина забил топором пенсионеров из-за 20 тысяч рублей

Жуткий инцидент произошёл в деревне Булан-Турган Иглинского района. На одном из садовых участков были найдены тела пожилой супружеской пары.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, в полицию обратился сосед погибших. Он заявил, что на участке лежат бездыханные тела 79-летней сельчанки и её 84-летнего супруга. Прибывшие следователи и криминалисты обнаружили на погибших множественные удары от топора.

Само орудие убийства было найдено недалеко в зарослях – топор был отмыт от крови и спрятан в траве. Вскоре сотрудникам правоохранительных органов удалось встать на след подозреваемого. Им оказался 34-летний уроженец Аши. Оказалось, мужчина прибыл в село 14 мая. Он спрятался в бане, чтобы дождаться, когда пара пенсионеров уйдёт на огород, и вынести все ценные вещи и деньги. Однако утром незваного гостя заметил хозяин семейства и выгнал его, но мужчина схватил топор и несколько раз ударил им пенсионера по голове. После на крыльце дома он наткнулся на старушку, которую тоже избил топором.

После этого грабитель совершил задуманное – он ворвался в дом, нашёл кошелёк и присвоил себе 20 тысяч рублей и два телефона, которые, к слову, выбросил недалеко от села.

Свой поступок он объяснил желанием порадовать подругу, которая живёт в Новгородской области. 14 мая у неё был день рождения, и в качестве подарка мужчина перевёл девушке 10 тысяч рублей. Оставшуюся сумму он оставил себе.

Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.