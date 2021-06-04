Житель Башкирии попался на уловки интернет-мошенников

56-летний житель Октябрьского стал жертвой интернет-мошенника. Обманом злоумышленник похитил у него 6 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
На одном из интернет-сайтов мужчина встретил объявление о продаже перфоратора и оставил заявку на его приобретение. Через определенное время ему ответил консультант и сообщил, что необходимо оплатить 6 тысяч за заказ и курьерскую доставку.
Горожанин обратился с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Обстоятельства инцидента выясняются.