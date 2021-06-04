Житель Башкирии попался на уловки интернет-мошенников

После чего на электронную почту потерпевшему пришел договор купли-продажи, с указанием номера горячей линии сайта. Через несколько дней потерпевший получил сообщение, на электронную почту в котором ему сообщили, о том, что его товар поврежден, и придется ещё подождать, пока они вышлют другой перфоратор, либо сделать возврат денег. Потерпевший решил вернуть деньги, но, увы, на связь с ним больше никто не выходил.

пресс-служба МВД Башкирии