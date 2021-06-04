Житель Башкирии попался на уловки интернет-мошенников

56-летний житель Октябрьского стал жертвой интернет-мошенника. Обманом злоумышленник похитил у него 6 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

Фото №1 - Житель Башкирии попался на уловки интернет-мошенников

На одном из интернет-сайтов мужчина встретил объявление о продаже перфоратора и оставил заявку на его приобретение. Через определенное время ему ответил консультант и сообщил, что необходимо оплатить 6 тысяч за заказ и курьерскую доставку.

После чего на электронную почту потерпевшему пришел договор купли-продажи, с указанием номера горячей линии сайта. Через несколько дней потерпевший получил сообщение, на электронную почту в котором ему сообщили, о том, что его товар поврежден, и придется ещё подождать, пока они вышлют другой перфоратор, либо сделать возврат денег. Потерпевший решил вернуть деньги, но, увы, на связь с ним больше никто не выходил.

пресс-служба МВД Башкирии

Горожанин обратился с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Обстоятельства инцидента выясняются.

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