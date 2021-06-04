В Уфе осудили мужчину, который организовал нарколабораторию

Суд вынес приговор 49-летнему жителю Благоварского района Башкирии. Мужчина организовал нарколабораторию и изготовлял синтетические наркотики в арендованном доме. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Изготовлением запрещенных веществ подсудимый занимался с января прошлого года. В ходе обысков оперативники обнаружили и изъяли прекурсоры запрещенных веществ, а также оборудование и реагенты, необходимые для изготовления наркотиков.
Свою вину обвиняемый признал. Его приговорили к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.