В Уфе осудили мужчину, который организовал нарколабораторию

Суд вынес приговор 49-летнему жителю Благоварского района Башкирии. Мужчина организовал нарколабораторию и изготовлял синтетические наркотики в арендованном доме. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Фото №1 - В Уфе осудили мужчину, который организовал нарколабораторию

Изготовлением запрещенных веществ подсудимый занимался с января прошлого года. В ходе обысков оперативники обнаружили и изъяли прекурсоры запрещенных веществ, а также оборудование и реагенты, необходимые для изготовления наркотиков.

Свою вину обвиняемый признал. Его приговорили к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

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