Президент ТПП Башкирии прокомментировал вхождение региона в топ-5 рейтинга инвестклимата

Как стало известно на ПМЭФ-2021, Башкирия впервые вошла в топ-5 рейтинга АСИ, где определены наиболее комфортные для ведения бизнеса регионы России. Особая экономическая зона «Алга» сегодня пополнилась новым зарубежным резидентом.

Фото №1 - Президент ТПП Башкирии прокомментировал вхождение региона в топ-5 рейтинга инвестклимата

Венгерская компания «Оптимус солар» будет производить в республике солнечные панели. И хотя обновленный Национальный рейтинг инвестклимата озвучили за несколько часов до подписания соглашения, выбор на Башкортостан пал уже давно: привлекли условия ведения бизнеса. И вот как это прокомментировал президент ТПП Башкирии.

Данный рейтинг дает четкое понимание для бизнеса, что открывать предприятия, инвестировать надо именно в Республику Башкортостан.

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