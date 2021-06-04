Башкирия на ПМЭФ-2021 заключила инвестсоглашения на сумму 122 млрд рублей

Президент Владимир Путин отметил вхождение Башкортостана в состав лучших в инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив. Итоги этой работы подвели сегодня на полях Петербургского международного экономического форума. Глава республики Радий Хабиров подчеркнул, что такой результат стал возможен благодаря диалогу между властью и бизнес-сообществом.
К таким показателям Башкортостан планомерно шел с 2015 года. Именно тогда республика начала участвовать в национальном рейтинге и стартовала с 40 места. Добраться до лидеров оказалось нелегко. Но с задачей справились. Радий Хабиров отметил, что такие итоги работы стали возможны благодаря открытому диалогу власти и предпринимательского сообщества. Регион выполнял все рекомендации Агентства стратегических инициатив. А финансовая поддержка в непростой год, связанный с коронавирусом, составила десятки миллиардов рублей.
В ходе пленарного заседания, которое провёл Президент России, Владимир Путин отметил достижение Башкортостана.
Прорыву Башкортостана в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в том числе способствовал институт бизнес-шерифов, которые являются партнёрами предпринимателей. Эту практику члены российского правительства предложили изучить подробнее и рекомендовать к тиражированию в других субъектах.
С высоким инвестиционным рейтингом Башкортостан поздравил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе. Игорь Комаров посетил стенд республики на Петербургском международном экономическом форуме, где встретился с руководителем региона.
Особая экономическая зона «Алга» сегодня пополнилась новым зарубежным резидентом. Венгерская компания «Оптимус солар» будет производить в республике солнечные панели. И хотя обновленный Национальный рейтинг инвестклимата озвучили за несколько часов до подписания соглашения, выбор на Башкортостан пал уже давно: привлекли условия ведения бизнеса.
И сегодня на полях форума Радий Хабиров подписал ещё ряд соглашений, в том числе с «Газпромом» и Башкирской содовой компанией, которая намерена инвестировать почти 28 миллиардов рублей в модернизацию производства и снижение экологических рисков. Общий объём инвестиций, которые привлечёт республика после форума, уже перевалил за сто миллиардов рублей.
Башкортостан успешно завершает своё участие в работе Петербургского международного экономического форума. Республика впервые попала в первую пятерку Национального рейтинга инвестклимата, а подписанные соглашения создадут в регионе не только новые предприятия, но и тысячи рабочих мест. Задача – не только реализовать эти планы, но и увеличить потенциал региона к следующему году.