Башкирия на ПМЭФ-2021 заключила инвестсоглашения на сумму 122 млрд рублей

Президент Владимир Путин отметил вхождение Башкортостана в состав лучших в инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив. Итоги этой работы подвели сегодня на полях Петербургского международного экономического форума. Глава республики Радий Хабиров подчеркнул, что такой результат стал возможен благодаря диалогу между властью и бизнес-сообществом.

К таким показателям Башкортостан планомерно шел с 2015 года. Именно тогда республика начала участвовать в национальном рейтинге и стартовала с 40 места. Добраться до лидеров оказалось нелегко. Но с задачей справились. Радий Хабиров отметил, что такие итоги работы стали возможны благодаря открытому диалогу власти и предпринимательского сообщества. Регион выполнял все рекомендации Агентства стратегических инициатив. А финансовая поддержка в непростой год, связанный с коронавирусом, составила десятки миллиардов рублей.

Мы приняли три пакета мер по повышению устойчивости экономики общей стоимостью 46 млрд рублей. 55 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса получили реальную помощь в рамках реализации этих пакетов. Это особое доверие и уважение, которое закладывает, как мне кажется, хорошие перспективы на будущее.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В ходе пленарного заседания, которое провёл Президент России, Владимир Путин отметил достижение Башкортостана.

Фото №1 - Башкирия на ПМЭФ-2021 заключила инвестсоглашения на сумму 122 млрд рублей

Хочу поблагодарить субъекты Российской Федерации, которые в сложнейших условиях эпидемии, требующих предельной концентрации ресурсов и внимания, не взяли, как называется, паузы в этой работе, не ссылались на обстоятельства, а продолжили работать над улучшением делового климата. Вели диалог с бизнесом, привлекали новых инвесторов. Такие регионы заслуженно получили высокие оценки национального рейтинга инвестиционного климата. Так, в десятку лучших вошли Башкортостан, Нижегородская область и ХМАО. Хорошую динамику показали Самарская, Сахалинская и Челябинская области. Мы будем системно помогать регионам в улучшении деловой среды.

Владимир Путин

Прорыву Башкортостана в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в том числе способствовал институт бизнес-шерифов, которые являются партнёрами предпринимателей. Эту практику члены российского правительства предложили изучить подробнее и рекомендовать к тиражированию в других субъектах. 

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Конечно, хотел бы отметить успех многих регионов, но в первую очередь, наверное, это успех Башкортостана, который буквально ворвался в пятерку.

Андрей Белоусов, первый заместитель председателя Правительства России
Фото №2 - Башкирия на ПМЭФ-2021 заключила инвестсоглашения на сумму 122 млрд рублей

Ежедневный формат коммуникации, общения, решения проблем в ручном управлении, с которыми сталкивались предприниматели республики. Были задействованы все региональные инструменты и институты.

Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив

С высоким инвестиционным рейтингом Башкортостан поздравил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе. Игорь Комаров посетил стенд республики на Петербургском международном экономическом форуме, где встретился с руководителем региона.

Конечно, молодцы! Работа была видна, многое было сделано руководством республики, чтобы попасть в пятерку. Инвестиционный рейтинг отражает и климат, и развитие республики. С этой точки зрения надеемся, что будет продолжение и хороший результат.

Игорь Комаров, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе 
Фото №3 - Башкирия на ПМЭФ-2021 заключила инвестсоглашения на сумму 122 млрд рублей

Особая экономическая зона «Алга» сегодня пополнилась новым зарубежным резидентом. Венгерская компания «Оптимус солар» будет производить в республике солнечные панели. И хотя обновленный Национальный рейтинг инвестклимата озвучили за несколько часов до подписания соглашения, выбор на Башкортостан пал уже давно: привлекли условия ведения бизнеса.

Данный рейтинг дает четкое понимание для бизнеса, что открывать предприятия, инвестировать надо именно в Республику Башкортостан.

Тимур Хакимов, президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан
Фото №4 - Башкирия на ПМЭФ-2021 заключила инвестсоглашения на сумму 122 млрд рублей

И сегодня на полях форума Радий Хабиров подписал ещё ряд соглашений, в том числе с «Газпромом» и Башкирской содовой компанией, которая намерена инвестировать почти 28 миллиардов рублей в модернизацию производства и снижение экологических рисков. Общий объём инвестиций, которые привлечёт республика после форума, уже перевалил за сто миллиардов рублей.

Нам удалось вновь показать, что мы действительно крутой регион. Вы видели, что сегодня мы впервые вошли в пятерку рейтинга АСИ как один из лучших регионов по созданию комфортной среды для роста бизнеса и инвестиций. Это отметил и президент, что, конечно, очень приятно и очень важно. Мы сделали хороший задел, мы уверенно смотрим в будущее, но впереди много работы. Все, что мы здесь наработали, теперь мы будет реализовать в виде заводов, фабрик, рабочих мест.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №5 - Башкирия на ПМЭФ-2021 заключила инвестсоглашения на сумму 122 млрд рублей

Башкортостан успешно завершает своё участие в работе Петербургского международного экономического форума. Республика впервые попала в первую пятерку Национального рейтинга инвестклимата, а подписанные соглашения создадут в регионе не только новые предприятия, но и тысячи рабочих мест. Задача – не только реализовать эти планы, но и увеличить потенциал региона к следующему году.

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