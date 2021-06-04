Башкирия на ПМЭФ-2021 заключила инвестсоглашения на сумму 122 млрд рублей

Нам удалось вновь показать, что мы действительно крутой регион. Вы видели, что сегодня мы впервые вошли в пятерку рейтинга АСИ как один из лучших регионов по созданию комфортной среды для роста бизнеса и инвестиций. Это отметил и президент, что, конечно, очень приятно и очень важно. Мы сделали хороший задел, мы уверенно смотрим в будущее, но впереди много работы. Все, что мы здесь наработали, теперь мы будет реализовать в виде заводов, фабрик, рабочих мест.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан