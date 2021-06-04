Эксперт о вхождении Башкирии в топ-5 рейтинга АСИ: «Это даст новый импульс»

Башкортостан впервые вошел в топ-5 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Стать более инвестпривлекательным регионом республике помогла командная работа и ряд уникальных инструментов. Главы городов и районов каждую неделю проводят «Инвестчасы» и «Часы предпринимателя».
Для делового сообщества создается цифровая инфраструктура, чтобы избежать бумажной волокиты. Радий Хабиров поблагодарил представителей бизнеса республики за то, что сообща удалось пережить непростой год, связанный с коронавирусом. Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства будут оказываться и дальше. А вот как прокомментировали успех республики в национальном рейтинге инвестклимата эксперты.
Оценка регионов проводилась комплексно. Учитывались не только статистические показатели, но и мнения предпринимателей. Они отметили взаимодействие государства и бизнеса, дали высокую оценку сопровождению инвестпроектов, а также поддержке и созданию необходимой инфраструктуры.