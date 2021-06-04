Эксперт о вхождении Башкирии в топ-5 рейтинга АСИ: «Это даст новый импульс»

Для делового сообщества создается цифровая инфраструктура, чтобы избежать бумажной волокиты. Радий Хабиров поблагодарил представителей бизнеса республики за то, что сообща удалось пережить непростой год, связанный с коронавирусом. Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства будут оказываться и дальше. А вот как прокомментировали успех республики в национальном рейтинге инвестклимата эксперты.