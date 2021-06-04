Эксперт о вхождении Башкирии в топ-5 рейтинга АСИ: «Это даст новый импульс»

Башкортостан впервые вошел в топ-5 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Стать более инвестпривлекательным регионом республике помогла командная работа и ряд уникальных инструментов. Главы городов и районов каждую неделю проводят «Инвестчасы» и «Часы предпринимателя».

Для делового сообщества создается цифровая инфраструктура, чтобы избежать бумажной волокиты. Радий Хабиров поблагодарил представителей бизнеса республики за то, что сообща удалось пережить непростой год, связанный с коронавирусом. Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства будут оказываться и дальше. А вот как прокомментировали успех республики в национальном рейтинге инвестклимата эксперты.

Это комплексная командная работа, введение институтов бизнес-шерифов. Такого нет нигде. Здесь сочетание смелых управленческих решений и четкой командной работы на всех уровнях.

Айдар Зубаиров, председатель Башкортостанского отделения общественной организации «Деловая Россия»
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Оценка регионов проводилась комплексно. Учитывались не только статистические показатели, но и мнения предпринимателей. Они отметили взаимодействие государства и бизнеса, дали высокую оценку сопровождению инвестпроектов, а также поддержке и созданию необходимой инфраструктуры.

Это место в рейтинге даст новый импульс развитию экономики Республики Башкортостан. Оно будет в существенной степени способствовать дальнейшему привлечению инвестиций и в конечном счете обеспечит рост уровня качества жизни населения Башкортостана.

Азат Янгиров, доктор экономических наук, ректор Института развития и образования Республики Башкортостан
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