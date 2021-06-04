В Башкирии к 32-й годовщине трагедии в Улу-Теляке издали книгу скорби и памяти

Боль не утихает, весь этот ужас перед глазами. В Башкортостане почтили память погибших в страшной Улу-Телякской аварии, которая произошла 32 года назад. В железнодорожной трагедии погибли 575 человек. Особенностью траурной церемонии в этом году стало вручение специальной книги скорби и памяти. Издание напечатано по поручению главы Башкортостана.
Это уже 32-я годовщина трагедии в Улу-Теляке, но, как говорят родственники погибших в этой крупной железнодорожной аварии, время для них остановилось еще тогда, 4 июня 1989 года. Семьи потеряли мужей, детей, братьев и сестер. Всего 575 человек.
По рассказам очевидцев, в момент встречного прохождения двух пассажирских поездов №211 «Новосибирск – Адлер» и №212 «Адлер – Новосибирск» произошёл мощный взрыв облака лёгких углеводородов, образовавшегося в результате аварии на проходившем рядом трубопроводе Сибирь – Урал – Поволжье. В братской могиле у 1710 км похоронены более 400 человек. По официальной версии, утечка газа из продуктопровода стала возможной из-за повреждений, нанесённых ковшом экскаватора при его строительстве в октябре 1985 года, за четыре года до катастрофы. Утечка началась за 40 минут до взрыва.
Два года назад, в 30-ю годовщину Улу-Телякской аварии, к главе Башкортостана Радию Хабирову обратились семьи погибших и пострадавших с просьбой выпустить книгу памяти. В этом году издание, которое состоит почти из 200 страниц, вручили всем участникам митинга. Радий Хабиров говорил, что у него сохранились тяжелые воспоминания. Он сам принимал участие в ликвидации последствий той страшной железнодорожной аварии.
Радий Хабиров приезжал на место катастрофы в 2019 году. По поручению главы Башкортостана тогда благоустроили площадку у обелиска жертвам Улу-Телякской трагедии. В книге скорби и памяти отображены реальные истории, уникальные архивные снимки, истории очевидцев и заключения экспертов.
Многие родственники погибших в железнодорожной катастрофе под Уфой проживают по всей стране. Но и им перешлют Книги скорби и памяти. Человек умирает тогда, когда умирает последнее воспоминание о нем. А издание о трагедии в Улу-Теляке сохранит связь между поколениями.