В Башкирии к 32-й годовщине трагедии в Улу-Теляке издали книгу скорби и памяти

Боль не утихает, весь этот ужас перед глазами. В Башкортостане почтили память погибших в страшной Улу-Телякской аварии, которая произошла 32 года назад. В железнодорожной трагедии погибли 575 человек. Особенностью траурной церемонии в этом году стало вручение специальной книги скорби и памяти. Издание напечатано по поручению главы Башкортостана.

Это уже 32-я годовщина трагедии в Улу-Теляке, но, как говорят родственники погибших в этой крупной железнодорожной аварии, время для них остановилось еще тогда, 4 июня 1989 года. Семьи потеряли мужей, детей, братьев и сестер. Всего 575 человек.

Все мы помним, время ничего не стирает. Встречались с новосибирцами, челябинцами, мы уже как одна семья большая. Для нас это, наверное, важный день. В первое время вообще от 4 июня до 4 июня только жили. Общаемся. 

Нелли Яруллина, вдова
Фото №1 - В Башкирии к 32-й годовщине трагедии в Улу-Теляке издали книгу скорби и памяти

Брата звали Радик Бикбулатов. Мы каждый год ждем этот день. Этот день сплачивает, когда мы видим знакомых своих, всех родственников, успокаиваешься, что ты в этом не одна.

Светлана Юзлекбаева, сестра погибшего в Улу-Телякской трагедии

Боль трагедии, как будто вот вчера-сегодня, я не знаю. Без слез невозможно это вспоминать. И кто едет, не поймет, что здесь было. Потому что лес вырос, он сравнялся, а это же был пепел. И вот эти стоны, перешагивая через трупы, мы сначала пугались, а потом уже помогали тем, кто стонет, а не тем, кто просто уже без звука лежит. Это страшно очень.

Ольга Вершинина, ликвидатор последствий Улу-Телякской трагедии 

По рассказам очевидцев, в момент встречного прохождения двух пассажирских поездов №211 «Новосибирск – Адлер» и №212 «Адлер – Новосибирск» произошёл мощный взрыв облака лёгких углеводородов, образовавшегося в результате аварии на проходившем рядом трубопроводе Сибирь – Урал – Поволжье. В братской могиле у 1710 км похоронены более 400 человек. По официальной версии, утечка газа из продуктопровода стала возможной из-за повреждений, нанесённых ковшом экскаватора при его строительстве в октябре 1985 года, за четыре года до катастрофы. Утечка началась за 40 минут до взрыва.

Фото №2 - В Башкирии к 32-й годовщине трагедии в Улу-Теляке издали книгу скорби и памяти
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»

Спецбортами были доставлены более 400 врачей из Уфы. На помощь пришли военные летчики. Они совершили более 150 вылетов. Цена каждого вылета – это чья-то спасенная жизнь. Все, кто работал на ликвидации последствий, студенты, все те, кто сдавал кровь пострадавшим, они работали не за награды, не за признание, а по зову сердца. Равнодушных не было.

Фарит Гумеров, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС

Для Челябинской области и страны в целом это день великой скорби. И во время митинга мы скорбим с семьями тех, кто потерял близких.

Александр Рычков, заместитель главы Ашинского района Челябинской области

Два года назад, в 30-ю годовщину Улу-Телякской аварии, к главе Башкортостана Радию Хабирову обратились семьи погибших и пострадавших с просьбой выпустить книгу памяти. В этом году издание, которое состоит почти из 200 страниц, вручили всем участникам митинга. Радий Хабиров говорил, что у него сохранились тяжелые воспоминания. Он сам принимал участие в ликвидации последствий той страшной железнодорожной аварии.

Фото №3 - В Башкирии к 32-й годовщине трагедии в Улу-Теляке издали книгу скорби и памяти

Радий Хабиров приезжал на место катастрофы в 2019 году. По поручению главы Башкортостана тогда благоустроили площадку у обелиска жертвам Улу-Телякской трагедии. В книге скорби и памяти отображены реальные истории, уникальные архивные снимки, истории очевидцев и заключения экспертов.

Книга очень нужна, она будет напоминать людям о такой трагедии и предупреждать людей, чтоб таких трагедий больше не случилось. Таких катастроф, таких жертв человеческих чтобы не было. Я думаю так.

Сирина Фаррахова, журналист, соавтор книги скорби и памяти «Улу-Телякская трагедия»

Издание писали люди, которые знают и понимают это и видели своими глазами и своими ушами, как говорится, это слышали. Память, жизненная память. Для молодежи и для всех людей. Чтобы не только России, но и вообще.

Фарит Хатыпов, инициатор написания книги об Улу-Телякской трагедии 

Многие родственники погибших в железнодорожной катастрофе под Уфой проживают по всей стране. Но и им перешлют Книги скорби и памяти. Человек умирает тогда, когда умирает последнее воспоминание о нем. А издание о трагедии в Улу-Теляке сохранит связь между поколениями.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Уфимская волна