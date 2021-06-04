В Башкирии к 32-й годовщине трагедии в Улу-Теляке издали книгу скорби и памяти

Боль не утихает, весь этот ужас перед глазами. В Башкортостане почтили память погибших в страшной Улу-Телякской аварии, которая произошла 32 года назад. В железнодорожной трагедии погибли 575 человек. Особенностью траурной церемонии в этом году стало вручение специальной книги скорби и памяти. Издание напечатано по поручению главы Башкортостана.

Это уже 32-я годовщина трагедии в Улу-Теляке, но, как говорят родственники погибших в этой крупной железнодорожной аварии, время для них остановилось еще тогда, 4 июня 1989 года. Семьи потеряли мужей, детей, братьев и сестер. Всего 575 человек.

Все мы помним, время ничего не стирает. Встречались с новосибирцами, челябинцами, мы уже как одна семья большая. Для нас это, наверное, важный день. В первое время вообще от 4 июня до 4 июня только жили. Общаемся. Нелли Яруллина, вдова

Брата звали Радик Бикбулатов. Мы каждый год ждем этот день. Этот день сплачивает, когда мы видим знакомых своих, всех родственников, успокаиваешься, что ты в этом не одна. Светлана Юзлекбаева, сестра погибшего в Улу-Телякской трагедии

Боль трагедии, как будто вот вчера-сегодня, я не знаю. Без слез невозможно это вспоминать. И кто едет, не поймет, что здесь было. Потому что лес вырос, он сравнялся, а это же был пепел. И вот эти стоны, перешагивая через трупы, мы сначала пугались, а потом уже помогали тем, кто стонет, а не тем, кто просто уже без звука лежит. Это страшно очень. Ольга Вершинина, ликвидатор последствий Улу-Телякской трагедии

По рассказам очевидцев, в момент встречного прохождения двух пассажирских поездов №211 «Новосибирск – Адлер» и №212 «Адлер – Новосибирск» произошёл мощный взрыв облака лёгких углеводородов, образовавшегося в результате аварии на проходившем рядом трубопроводе Сибирь – Урал – Поволжье. В братской могиле у 1710 км похоронены более 400 человек. По официальной версии, утечка газа из продуктопровода стала возможной из-за повреждений, нанесённых ковшом экскаватора при его строительстве в октябре 1985 года, за четыре года до катастрофы. Утечка началась за 40 минут до взрыва.

Спецбортами были доставлены более 400 врачей из Уфы. На помощь пришли военные летчики. Они совершили более 150 вылетов. Цена каждого вылета – это чья-то спасенная жизнь. Все, кто работал на ликвидации последствий, студенты, все те, кто сдавал кровь пострадавшим, они работали не за награды, не за признание, а по зову сердца. Равнодушных не было. Фарит Гумеров, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС

Для Челябинской области и страны в целом это день великой скорби. И во время митинга мы скорбим с семьями тех, кто потерял близких. Александр Рычков, заместитель главы Ашинского района Челябинской области

Два года назад, в 30-ю годовщину Улу-Телякской аварии, к главе Башкортостана Радию Хабирову обратились семьи погибших и пострадавших с просьбой выпустить книгу памяти. В этом году издание, которое состоит почти из 200 страниц, вручили всем участникам митинга. Радий Хабиров говорил, что у него сохранились тяжелые воспоминания. Он сам принимал участие в ликвидации последствий той страшной железнодорожной аварии.

Радий Хабиров приезжал на место катастрофы в 2019 году. По поручению главы Башкортостана тогда благоустроили площадку у обелиска жертвам Улу-Телякской трагедии. В книге скорби и памяти отображены реальные истории, уникальные архивные снимки, истории очевидцев и заключения экспертов.

Книга очень нужна, она будет напоминать людям о такой трагедии и предупреждать людей, чтоб таких трагедий больше не случилось. Таких катастроф, таких жертв человеческих чтобы не было. Я думаю так. Сирина Фаррахова, журналист, соавтор книги скорби и памяти «Улу-Телякская трагедия»

Издание писали люди, которые знают и понимают это и видели своими глазами и своими ушами, как говорится, это слышали. Память, жизненная память. Для молодежи и для всех людей. Чтобы не только России, но и вообще. Фарит Хатыпов, инициатор написания книги об Улу-Телякской трагедии