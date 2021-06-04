В Башкирии детей трудоустроили на школьный огород

В Куюргазинском районе детей трудоустроили в школу. Точнее, на школьный огород. Ребята тратят около часа в день, ухаживая за овощами, ягодами и газоном, и получают за это зарплату. Таким образом администрация совместно с центром занятости решили обеспечить ребят работой на летние каникулы.

Школа для них теперь не только место учёбы, но и работы. Ухаживать за огородом их учить не нужно: дома каждого ждет своё хозяйство, так что эти сотрудники с опытом. За семь рабочих дней каждый из школьников получит около двух тысяч рублей. Многие уже решили, на что потратят деньги.

Делаем то же, что и дома в огороде. Деньги потрачу на подарок, у подружки день рождения скоро. Элина Замалиева, ученица школы №2 с. Ермолаево

Подружка Элины, оказывается, трудится с ней бок о бок. Ради такой же благородной цели – на подарок подруге, с которой вместе пошли на биржу труда. А кто-то уже серьезно задумался о будущем – собирается копить на образование, чтобы поступить в учебное заведение после школы.

Зарплатный фонд школьников сформирован из средств района – это 150 тысяч рублей, еще 90 тысяч добавила республика.

Планируем занять 100 детей от 14 до 18 лет. Продолжительность занятости у них около недели. Ребята идут с удовольствием, желающих много. Данил Акилов, заместитель главы администрации Куюргазинского района по социальной политике

Благодаря огороду заработать удаётся не только ребятам, но и школе. Деньги, конечно, небольшие, но и они в хозяйстве пригождаются. А в соседней школе не просто огород, а целая плантация. Смородина – главный товар. Местные выстраиваются в очередь.