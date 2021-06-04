В Уфе показали, как студенты создают произведения из камня

Уфимские студенты оживляют камни. Столичный художественно-гуманитарный колледж вновь открыл набор на подготовку резчиков по камню. Студенты создают картины, шкатулки и различные неординарные предметы из природного материала.

Всё начинается с камня. Предварительно обработанный материал попадает в руки студентов. Именно им предстоит разглядеть в нём будущий шедевр. На его рождение влияет масса мелочей: фактура, цвет, рисунок материала и даже настроение мастера. Ребята работают с душой, обычных камней для них здесь нет.

Большую часть группы резчиков по камню составляют девушки, несмотря на то, что это достаточно тяжелый труд. Наверное, потому что по природе своей они тянутся к прекрасному.

Холодные на ощупь, но теплые по восприятию, отображают любимые уголки республики. Например, на этой картине гора Торатау. Красота, застывшая в камне. По-настоящему ювелирная работа. Даже одно и то же изделие, говорят преподаватели, невозможно повторить.

Работа художника по камню – заметить природную красоту и раскрыть её. Для начала – эскиз, шаблон, пластилиновая модель изделия, и только потом мастер начинает кропотливо вырезать свою задумку. Каждая деталь обрабатывается вручную.

Флорентийская мозаика по затратам времени и труда является одной из самых сложных. Каждый камень тщательно выпиливается и складывается в общий узор. Процесс весьма трудоемкий. Стыки должны быть незаметны, так требует технология. Окончательный этап – шлифовка, которая, кстати, порой занимает столько же времени, сколько и изготовление изделия. Когда композиция готова, камень полируют, чтобы он не потерял свой блеск. Про эти работы смело можно сказать: на века.

Резчик по камням – сейчас профессия очень редкая. Молодого, а тем более опытного мастера камнеобработки не сыскать днем с огнем. В Башкортостане такие знания и навыки можно получить лишь в трёх учебных заведениях.