В Уфе запустили обратный отсчет до старта первенства мира по борьбе среди юниоров

Запуск состоялся на церемонии открытия финала V Спартакиады молодежи по греко-римской борьбе в центре спортивной подготовки Римы Баталовой. В торжественной церемонии посредством телемоста из Санкт-Петербурга приняли участие глава Башкирии, министр спорта России и другие почетные гости.

70 дней. Считанные дни, если сравнивать с тем, сколько республика и вся страна ждала этого события. Чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров пройдет в России впервые. 11 августа в Уфе соберется более 1500 спортсменов из 65 стран мира.

Грандиозное событие с участием главы республики. Именно здесь мы с вами увидим чемпиона мира среди юниоров. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Мы не раз здесь были, уверены, что Уфа проведет все на высочайшем уровне и всем все понравится. Вартерес Самургашев, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России

Церемония запуска обратного отсчета прошла в рамках Петербургского международного экономического форума. Через телемост к собравшимся обратился глава Башкортостана Радий Хабиров, министр спорта России Олег Матыцин, а также президент Всероссийской федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили и Александр Карелин.

Мы ждем представительство более чем из 60 стран. Это будет грандиозное событие для республики и нашей страны. Всем большой-большой привет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Запустить обратный отсчет доверили бронзовому призеру первенства Европы по греко-римской борьбе Илье Кандалину из Октябрьского и заслуженному тренеру России Венеру Гайнуллину.

Немного волновался, но в целом нормально все прошло. Илья Кандалин, бронзовый призер первенства Европы по греко-римской борьбе

Запуск обратного отсчета приурочили к финалу Спартакиады молодежи по греко-римской борьбе. Этот турнир – один из этапов формирования юношеской сборной России, которая выступит на чемпионате Европы и мира.

Это один из этапов формирования. Мы уже определились, здесь еще раз посмотрим и проанализируем ошибки. Николай Монов, старший тренер юниорской сборной России по спортивной борьбе