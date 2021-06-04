В Уфе запустили обратный отсчет до старта первенства мира по борьбе среди юниоров

Запуск состоялся на церемонии открытия финала V Спартакиады молодежи по греко-римской борьбе в центре спортивной подготовки Римы Баталовой. В торжественной церемонии посредством телемоста из Санкт-Петербурга приняли участие глава Башкирии, министр спорта России и другие почетные гости.
70 дней. Считанные дни, если сравнивать с тем, сколько республика и вся страна ждала этого события. Чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров пройдет в России впервые. 11 августа в Уфе соберется более 1500 спортсменов из 65 стран мира.
Церемония запуска обратного отсчета прошла в рамках Петербургского международного экономического форума. Через телемост к собравшимся обратился глава Башкортостана Радий Хабиров, министр спорта России Олег Матыцин, а также президент Всероссийской федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили и Александр Карелин.
Запустить обратный отсчет доверили бронзовому призеру первенства Европы по греко-римской борьбе Илье Кандалину из Октябрьского и заслуженному тренеру России Венеру Гайнуллину.
Запуск обратного отсчета приурочили к финалу Спартакиады молодежи по греко-римской борьбе. Этот турнир – один из этапов формирования юношеской сборной России, которая выступит на чемпионате Европы и мира.
Поединки финала V Спартакиады среди молодежи по греко-римской борьбе начнутся завтра в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. А в воскресенье нас ждут финальные схватки, в которых, возможно, окончательно определятся участники чемпионата мира среди юниоров, до которого осталось 70 дней. И увидеть финалы можно будет в прямом эфире на телеканале БСТ. Трансляция начнется в 11:15.